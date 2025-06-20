大陸連兩個月減持美債 規模降至7,572億美元 近16年最低水位

美國財政部公布4月國際資本流動報告（TIC）顯示，今年4月，美國國債前三大海外債主中，日本、英國增持，中國大陸繼3月由美國第二大債主退居第三大債主後，4月繼續減持82億美元，持有規模降至7,572億美元，是2009年以來、近16年最低。減持後，大陸對美債的持有規模保持第三。

日本4月增持37億美元美債，持有規模為1兆1,345億美元，仍是美國第一大債主；英國4月增持284億美元至8,077億美元，持有規模維持第二。加拿大4月持有規模減少578億美元，降至3,684億美元，是4月減持規模最大的國家。台灣4月美債持有規模增加10億美元至2,988億美元。

今年4月，受到美中關係緊張加劇的影響，大陸社群媒體曾有相關討論提到，大陸是否應該拋售其持有的美國國債。

財聯社報導，大陸自2011年持有規模達到逾1.3兆美元的峰值以來，就一直在逐步減持美債，2022至2024年分別減持1,732億美元、508億美元、573億美元美債，轉向美國機構債券和黃金等其他資產。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，大陸一直在緩慢但穩定地拋售美債，「這是對美國的一個警告。這種警告已經存在多年，本身並不突然。」

然而，4月外資持有美債總額仍高達9.01兆美元，僅比3月小幅減少360億美元，創下歷史次高紀錄。這波減持主要來自外國民間投資人淨賣出美國中長天期公債，而各國官方機構則是淨買超長天期公債。

巴隆周刊指出，外資4月淨賣出美國1年期以上中長天期公債408億美元，創去年12月以來最高。賣壓主要來自外國私人投資人，單月淨賣出468.48億美元。不過，部分拋售由外國央行等官方機構承接，淨買超60.42億美元。