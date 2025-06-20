湖北鄂州─美國達拉斯 貨運航線首航

一架波音744全貨機18日凌晨5時25分從亞洲首座專業貨運機場—湖北鄂州花湖國際機場起飛，前往美國達拉斯。標誌著「鄂州—達拉斯」國際定期貨運航線成功首航。

中新社報導，該航線由愛派克斯國際物流（中國）有限公司承運，美國全貨機運營商阿特拉斯航空執飛，計畫每周執行3班。進出港貨物主要為電子產品、機械零配件及跨境電商貨物，業載超100噸。僅需18個小時，中國國內貨物便可落地「美國物流之都」達拉斯，流向全美各大主要城市。

鄂州花湖國際機場相關負責人表示，達拉斯擁有眾多跨國企業和商業機構，涵蓋能源、醫療、科技、航空和金融等多個產業，該航線將進一步推動中美經貿關係向前發展，實現互利共贏。 這是鄂州花湖國際機場開通的第102條貨運航線，也是第7條第五航權航線。

今年以來，鄂州花湖國際機場加快提升貨運樞紐能級，拓展國際貨運航空物流網絡，已新開至法國巴黎、挪威奧斯陸和丹麥哥本哈根等14條國際貨運航線、3條國內貨運航線，加密比利時列日、匈牙利布達佩斯、美國芝加哥等國際貨運航線。