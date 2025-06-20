投資成都招商會 首日簽約逾800億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2025「投資成都」全球招商大會18日在成都開幕。開幕當天，大會推動16個合作項目落地達成，簽約總額達825.3億元（人民幣，下同）。

中新社報導，現場簽約的16個項目涵蓋商業航天、人工智能、先進能源、新型材料、智能網聯汽車等多個領域，具有創新含量高、集聚效應好、發展潛力足等特點，其中不乏具有全球引領性、填補產業空白的重大產業化項目，有助於成都發力空天基建、AI芯片等賽道，打造全球產業創新高地

「我們在成都新投資的項目，將在大型卡車氫能化推廣運用、氫能產業鏈構築等多方面與成都企業開展合作」。豐田中國高級執行副總經理秋田隆認為，成都擁有豐富的綠電資源，成都「綠氫之都」建設將為氫能產業發展奠定良好基礎。 　　

空客（成都）公司總經理布萊恩．阿格紐表示，成都作為擁有雙機場全球知名國際航空樞紐，航空產業具巨大潛力和良好前景，航空產業生態完備、區位優勢明顯、人才資源豐富、產業營商環境優勢顯著，這些都是空客選擇成都的戰略考量。

當天，成都百億級「鏈主基金行動計畫」發布。按照計畫，成都將聚焦集成電路、高端軟件、軌道交通、航空航天、生物醫藥等產業集群，力爭到2030年底打造12隻鏈主基金，形成總規模超過600億元鏈主基金矩陣。

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