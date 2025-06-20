陸品牌500強 國家電網蟬聯榜首

根據業界權威研究「中國500最具價值品牌」最新報告，2025年，國家電網以逾7152億元（人民幣，下同）品牌價值居首，且是連續第十年蟬聯榜首；中國石油、海爾、中國工商銀行和華潤分列二至五位，品牌價值均超5000億元；本年度共135個中國品牌的價值超過1000億元。

中新社報導，此項報告由世界品牌實驗室（World Brand Lab）18日在於北京舉行的2025年（第二十二屆）世界品牌大會上發布。由1999年諾貝爾經濟學獎得主羅伯特．蒙代爾（Robert Mundell）倡議創建並擔任首任主席的世界品牌實驗室，連續22年發布該項報告。

此次入選的500個品牌總價值為42.03萬億元，比去年增加3.46萬億元，增幅為8.97%；價值逾千億元的品牌數比去年增加了27個，顯示出中國品牌經濟的繁榮。

從區域分布來看，北京有92個品牌入選，名列第一；廣東以81個品牌入選位居第二；上海和山東各有40個品牌入選，並列第三。從行業分佈來看，共有來自食品飲料、輕工業、建材、通信電子IT、傳媒、金融、汽車、機械等在內24個相關行業的品牌入選；其中，食品飲料業以77個品牌入選居行業榜首，躋身前五的行業還有輕工業（41個）、建材（36個）、通信電子IT（35個）和傳媒（32個）。

當天的品牌大會主題為「人工智能革命背景下的全球品牌戰略與數字供應鏈管理」，來自哈佛、耶魯、劍橋、北京大學等世界知名高校的學者與企業界人士圍繞人工智能（AI）在塑造企業品牌方面的作用進行了互動研討。與會者普遍認為，通過優化企業運營和創新產品服務，AI有助於提升企業品牌的影響力和競爭優勢，但另一方面，如果使用不當，觸及品牌的核心承諾或消費者情感和價值觀，反而可能會損害品牌信任度，甚至引發反彈。