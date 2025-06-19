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中企占港交所總市值81%

中央社／ 香港19日電

香港交易所主席唐家成今天表示，目前中國大陸企業已占港交所總市值的81%。

今年是港交所成立25週年，唐家成在官網撰文表示，2000年，香港上市公司數目只有790家，現在則增加超過2600家，其中大陸企業占總市值81%。

他表示，儘管大陸企業是支持香港新股市場的重要支柱，但新加坡、泰國和印尼等亞洲國家的公司對於來港上市的興趣有增無減。

他相信，促進中國與世界市場的連接、推動人民幣國際化及支持中國大陸市場發展將繼續為港交所帶來無窮機遇；與此同時，港交所會積極開拓中東和東南亞地區等新資本來源，以及幫助科技創新公司與資本建立聯繫。

會計師事務所德勤今天向媒體公布，今年上半年，港交所重登全球首次公開發行（IPO）首位，當中涉及40隻新股，集資總額為港幣1021億元。

香港 會計師

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