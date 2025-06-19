「想買的不賣」美半導體禁令 陸駐美大使：靠大豆、牛肉怎解決逆差？

大陸駐美大使謝鋒18日出席活動時表示，當前美國對大陸的關稅仍然畸高，嚴重制約和損害中美經貿往來，應該徹底取消。他並強調，中方有誠意但講原則，中國的主權安全發展利益是不可逾越的紅線。

據陸駐美使館19日消息，美中貿易全國委員會在華盛頓舉行的2025年度慶典晚宴，謝鋒應邀出席並發表演講，提出他對當前中美關係的看法。

謝鋒表示，中美經貿合作是優勢互補的雙向選擇，不是你輸我贏的零和遊戲。貿易逆差不等於吃虧，不能只盯著貨物貿易，不說在服務貿易中的巨額順差，不看美企在大陸當地巨大銷售利益，不算大陸付出的巨大環境成本、資源成本。

他指，大陸願意進口更多美國商品，但美方嚴格限制半導體等優勢產品出口，還對願意來美投資消費的大陸企業、買家、遊客、學生關上大門，「我想買的你不賣，光靠大豆、牛肉怎麼解決逆差？ 」

謝鋒進一步表示，在全球化的今天，想人為切斷資金流、技術流、人才流是不現實的，「小院高牆」圈不住牆外花開、「大院鐵幕」只會激發大陸加快自立自強。「如果各國都以鄰為壑，將市場、產能、技術甚至簽證武器化，世界就會倒退到弱肉強食的黑暗叢林。」

針對中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行，他稱，當務之急要言必信、行必果，落實、維護來之不易的對話成果，同時進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，增進共識、減少誤解、加強合作。當前美對大陸關稅仍然畸高，嚴重制約和損害中美經貿往來，應該徹底取消。

謝鋒最後表示，中方有誠意但講原則，中國的主權安全發展利益是不可逾越的紅線，相互尊重、和平共處、合作共贏是必須恪守的原則。「希望美方同中方相向而行，做夥伴而非當對手，彼此成就而非相互傷害。」