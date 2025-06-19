陸5月青年失業率雖下降…但「外來戶籍勞動力」失業率增

大陸國家統計局18日公布分年齡組城鎮調查失業率數據，各年齡組青年失業率與上月相比皆呈現下降趨勢，但受畢業季影響，預估7、8月將回升。此外，5月全國城鎮外來戶籍勞動力調查失業率不減反升，分析指或與美方對多個國家加徵「對等關稅」影響部分企業生產有關。

大陸國家統計局18日公布的分年齡組城鎮調查失業率數據顯示，不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為14.9%，月減0.9%，創11個月以來新低，但仍高於去年同期的14.2%；25-29歲勞動力失業率7.0%，30-59歲勞動力失業率為3.9%，與4月相比皆下降0.1%，並創4個月來新低，都仍高於去年同期的6.6%和4.0%。

財新網指出，2025年前5個月走勢與2024年同期大致相同，不同年齡組失業率都是春節前後月份較高，春節後經濟活動逐漸恢復正常後回落。從2024年的數值來看，不包含在校生的16-24歲、25-29歲勞動力失業率均在6月觸底，此後受畢業季影響在7月回升、8月達高峰，隨著畢業生工作逐步找到工作，9月後失業率再度回落。

大陸5月全國城鎮調查失業率下降0.1個百分點至5.0%，與上年同期持平。不過值得注意的是，大陸國家統計局此前披露的數據顯示，全國城鎮外來戶籍勞動力調查失業率上升0.2個百分點至5.0%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.9%，同樣是高於上月0.2個百分點。

報導指，這或與對等關稅影響部分企業生產有關。大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉16日表示，2025年以來，國際環境複雜嚴峻，不確定因素增多，對企業用工需求產生一定影響。保持就業穩定仍然面臨一定壓力，主要是外部環境複雜變化，對大陸勞動力市場造成衝擊，部分行業招工難與部分群體就業壓力較大並存，人力資源供需不匹配問題仍存在。