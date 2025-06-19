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陸連2個月減持美債 持有規模創2009年以來最低

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國財政部18日公布數據顯示，大陸今年4月繼續減持美國國債。（路透）
美國財政部18日公布數據顯示，大陸今年4月繼續減持美國國債。（路透）

美國財政部18日公布數據顯示，今年4月，美債前三大海外債主中，日本、英國增持美國國債，中國大陸繼上月由美國第2大債主變為第3大債主後，繼續減持美國國債。陸媒金融界指出，大陸期內減持80億美元美債，持有規模降至7,570億美元，是2009年以來最低。

澎湃新聞報導，4月正值美債市場動蕩之際。美國財政部2025年4月國際資本流動報告（TIC）顯示，大陸4月減持82億美元美國國債至7,572億美元，為今年連續第2個月減持。減持後，大陸對美國國債的持倉規模保持第3。

此外，日本4月增持37億美元美國國債，持倉規模為11,345億美元，仍是美國第1大債主；英國4月增持284億美元美國國債至8,077億美元，持倉規模維持第2。

大陸的美債持倉從2022年4月起一直低於1兆美元，且總體呈減持趨勢。2025年1月，大陸增持18億美元美國國債，2月增持235億美元，3月減持189億美元。2022年、2023年、2024年，大陸分別減持1,732億美元、508億美元、573億美元美國國債。

今年4月，受到美中關係緊張加劇的影響，大陸社群媒體曾有相關討論提到，大陸是否應該拋售其持有的美國國債。

財聯社此前報導，大陸自2011年持倉規模達到逾1.3兆美元的峰值以來，就一直在逐步減持美國國債，轉向美國機構債券和黃金等其他資產，大陸所持美國國債價值的下降，也可能部分反映了市場波動。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia García-Herrero）表示，大陸一直在緩慢但穩定地拋售美債，「這是對美國的一個警告。這種警告已經存在多年，本身並不突然。」

財政 美國 美債 美中關係

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