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中美經貿磋商後赴山東視察 陸副總理何立峰：加大穩外經貿支持力度

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院副總理何立峰近期表示，希望企業主動積極融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。（路透）
大陸國務院副總理何立峰近期表示，希望企業主動積極融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。（路透）

大陸國務院副總理何立峰近期表示，要加大穩外經貿支持力度，加強對企業支持服務保障，充分發揮企業競爭優勢。他也提出，希望企業深耕國際市場，不斷推動產品、技術和業態創新升級，主動積極融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

新華社消息，何立峰17至18日在山東調研外經貿工作，前往德州、青島實地走訪外貿出口商品生產企業，了解企業接單、生產、技術創新和開拓國際市場情況，並聽取企業主要關切訴求。

何立峰指出，今年以來面對複雜嚴峻的國際環境，大陸外經貿製造企業克服諸多困難，展現出頑強韌性，扛住了壓力、頂住了衝擊，生產經營穩定增長，以質高價優的出口產品享譽國際市場，不僅有力支撐了國內經濟發展，同時也有利於進一步增強世界經濟的穩定性，有效維護了全球產業鏈供應鏈的穩定暢通。

他表示，希望廣大企業敢於直面問題，善於迎難而上、應變求變，充分發揮自身優勢，繼續專注主業，深耕國際市場，不斷推動產品、技術和業態創新升級，主動積極融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，注重內外貿一體化結合發展，將拓展外貿與服務內需市場有機結合，持續提供物美價廉的產品和優良服務。

何立峰要求，地方政府商務等相關部門要勇於擔當盡責，深入一線及時了解實情，幫助外經貿企業解決實際問題訴求，加強支持服務保障，以切實舉措支持企業積極培育外貿新優勢，持續推動外經貿高質量發展。

經貿 經濟發展 供應鏈 何立峰

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