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大陸證監會主席：未獲利企業上市將重啟

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸證監會主席吳清昨（18）日宣布，將更好發揮科創板「試驗田」作用，加力推出進一步深化改革的「1+6」政策措施。具體措施包括設置科創板「科創成長層」、重啟未盈利企業第五套上市標準等。

吳清在2025陸家嘴論壇開幕式上指出，「1+6」的「1」即在科創板設置科創成長層，並且重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市，更加精準服務技術有較大突破、商業前景廣闊、持續研發投入大的優質科技企業，同時在強化資訊披露和風險揭示、加強投資者適當性管理等方面做出專門安排。

「6」即在科創板創新推出六項改革措施，包括對於適用科創板第五套標準的企業，試點引入資深專業機構投資者制度；面向優質科技企業試點IPO預先審閱機制；擴大第五套標準適用範圍，支持人工智慧、商業航太、低空經濟等更多前沿科技領域企業適用。

支持在審未盈利科技企業面向老股東開展增資擴股等活動；完善科創板公司再融資制度和戰略投資者認定標準；增加科創板投資產品和風險管理工具等。

同時，將在創業板正式啟用第三套標準，支持優質未盈利創新企業上市。

經濟觀察報報導，據Wind數據統計，自2019年科創板開板以來，共有20家創新型生物醫藥企業使用「第五套上市標準」上市，19家公司自研的45款藥品或疫苗獲批上市，20家公司已全部實現核心產品上市，或上市申請獲受理。

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