螞蟻傳赴港申請穩定幣牌照

香港通過穩定幣法案，為迎接穩定幣商機，多家企業開始布局，陸企華夏基金香港子公司積極參與沙盒，京東穩定幣也稱完成多輪測試，螞蟻國際近期也傳擬在香港申請穩定幣牌照。

香港《穩定幣條例》將在8月1日生效。第一財經報導，業內人士分析，銀行機構、大型網路企業、金融科技公司最有條件申請並獲得法幣穩定幣發行牌照。產業鏈上的一系列機構也開始備戰。Cobo副總裁、穩定幣業務負責人Alex Zuo表示，有不少支付公司想做穩定幣支付，都需要錢包基礎設施，除了需要有加密貨幣錢包的技術，還需要具備KYT（了解你的交易）、AML（反洗錢）、出入金等服務。

中國基金報報導，華夏基金（香港）、維薩公司（Visa）、澳新銀行以及富達國際聯合發布香港金管局數碼港元+（e-HKD+）先導計劃第二階段中期報告，這次沙盒（指封閉且安全的軟體測試環境）創新設計旨在探索代幣化技術如何推動下一代前沿支付基礎設施的發展，確保金融穩定和合規。

港府在2023年12月宣布將立法建立穩定幣發行人發牌制度，並於2024年7月公布首批「穩定幣發行人（沙盒）」參與者名單，包括京東幣鏈科技（香港）、圓幣創新科技，以及渣打銀行（香港）、安擬集團與香港電訊組成的聯合體等三組在列。