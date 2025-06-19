上海要設數位人民幣中心

迎戰貿易戰和下半年經濟成長恐放緩，繼5月宣布一攬子貨幣政策後，中國人民銀行行長潘功勝18日在上海開幕的2025陸家嘴論壇上宣布，將在上海試行貨幣政策工具創新等八項金融政策，包括「先行先試」結構性貨幣政策工具創新、設立數位人民幣國際運營中心。

由大陸中央金融管理部門與上海市共同主辦的陸家嘴論壇18、19日在上海召開，論壇聚焦金融開放合作，主題包含：增強全球貨幣政策的協調性、推動資本市場持續穩健發展、深化上海與香港國際金融中心合作發展、金融支持新質生產力發展等。論壇期間，人行舉辦2025中國國際金融展，有近300家境內外機構參展。

為推進上海國際金融中心建設，潘功勝宣布八項在上海實施金融政策，分別是設立銀行間市場交易報告庫、設立數位人民幣國際運營中心、設立個人徵信機構、在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點、發展自貿離岸債、優化升級自由貿易帳戶功能、在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新、與證監會研究推進人民幣外匯期貨交易等。

新華社報導，中共中央金融委員會已印發「關於支持加速建設上海國際金融中心的意見」，提出六大措施，將加速建設上海科創金融改革試驗區，完善黃金市場基礎設施，研究支持上海黃金交易所國際板設立出口監管倉庫等。

潘功勝演講時還暗批美國，指「個別成員國」奉行單邊主義，干預和影響國際金融組織的治理和運作，並呼籲相關組織踐行多邊主義。談及國際貨幣體系時，他稱，當出現地緣政治衝突時，國際主導貨幣（指美元）容易被工具化、武器化。

潘功勝指出，當前國際上對改革貨幣體系的討論越來越多，多面向地緣政治層面，像是如何弱化對單一主權貨幣的過度依賴和負面影響，形成少數強勢主權貨幣的良性競爭和激勵約束機制。如今人民幣已成為全球第二大貿易融資貨幣、全球第三大支付貨幣。