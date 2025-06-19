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陸比特幣挖礦機三雄赴美設廠

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

隨著美國總統川普的關稅戰，重塑加密貨幣供應鏈，全球三大最暢銷的比特幣挖礦機製造商比特大陸、嘉楠科技和比特微，正在美國設立工廠，試圖以「就地製造」方式迴避稅負風險。

路透報導，比特大陸、嘉楠科技和比特微，建造全球超過90%的礦機，本質上是專門用於計算比特幣產量的電腦。

比特大陸是三家公司中銷售額最大的一家，該公司在川普贏得總統大選一個月後，於去年12月開始在美國生產採礦設備，並表示這是一項「戰略舉措」。

嘉楠科技高管透露，在川普於4月2日宣布所謂的「解放日」關稅後，該公司已開始在美國進行試生產，目的在規避關稅。他表示，由於關稅形勢動盪，難以進行大規模投資，因此該舉措具有探索性。

排名第三的比特微在一份聲明中表示，它正在「積極在美國實施本土化戰略」，以「避免關稅的影響」。

這三家公司主導著礦機行業，分析師估計到2028年該行業的價值將達到120億美元。

美國競爭對手Auradin首席戰略官Sanjay Gupta表示，雖然全球超過30%的比特幣挖礦發生在北美，但超過90%的挖礦硬體來自大陸，這代表地理需求和供應嚴重失衡。

Auradine還大力遊說美國政府限制大陸供應鏈，並強調大陸設備大規模連接美國電網存有國安風險，但大陸業者反駁指出，挖礦機若無比特幣演算法應用便「無用武之地」，難以構成實質威脅。

美國 比特幣 川普

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