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去年陸廣告業規模 穩居全球第2

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸國家市場監管總局17日披露的數據顯示，去年大陸廣告業務收入逾1.5兆元（人民幣，下同），同比增長17.9%，廣告業規模繼續穩居世界第二，占全球比重進一步提高。

中新社報導，大陸國家市場監管總局當天召開「中國廣告業發展指數報告（2025）」記者會。會上披露，去年大陸廣告業發展指數值達128.4點，同比增長8.0%，廣告產業規模穩步擴張。

報告顯示，去年在大陸全國範圍內，24個省份廣告業收入實現同比上漲，15個省份廣告業收入超過百億元。其中，北京、上海、廣東和浙江4個省份達到千億元級規模，收入分別為4143.6億元、3270.2億元、2138.9億元和1685.2億元，合計占大陸全國總量的72.7%。11個百億元級省份在東、中、西部均有分布，分別是東部地區的江蘇、山東、福建、海南，中部地區的湖北、河南、湖南、山西、安徽，西部地區的四川、重慶。值得注意的是，海南、河南、安徽首次突破百億元規模。

報告指出，當前數位廣告蓬勃發展，成為推動廣告業可持續增長和創新的關鍵引擎。互聯網成為主要發布媒介，去年互聯網廣告發布收入較上年增長24%，占發布環節收入的比重增長至86.5%。互聯網廣告業在發展的同時，也存在虛假違法廣告易發多發等情況。對此，市場監管部門依法加強互聯網廣告監管執法，嚴厲查處互聯網廣告違法行為。

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