瑞銀：陸下半年經濟增速恐放緩

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，基於去年基數較低和當前增長勢頭較為穩健，大陸第2季GDP預計將年增4.5%至5%，但下半年經濟增速可能將明顯放緩。圖為上海洋山港。（路透）
瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，基於去年基數較低和當前增長勢頭較為穩健，大陸第2季GDP預計將年增4.5%至5%，但下半年經濟增速可能將明顯放緩。圖為上海洋山港。（路透）

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，基於去年基數較低和當前增長勢頭較為穩健，大陸第2季GDP預計將年增4.5%至5%，但下半年經濟增速可能將明顯放緩。

香港經濟日報報導，汪濤補充，額外的政策支持措施，可能有助於穩定第4季經濟增長。

她指出，在搶出口及相關生產計畫的帶動下，加上致力政策支持措施，今年前5個月出口、工業生產、社零（社會消費品零售總額）和固定資產投資增速整體維持相對穩健。不過，隨著搶出口效應逐漸減退、財政補貼接近尾聲，下半年經濟放緩壓力可能加大。

汪濤還提到，房地產市場持續低迷，房價下跌預期依舊強烈，居民購房意願疲弱。基於此，瑞銀預計下半年政策支持力度仍需加碼，包括進一步降息20至30個基點，並公布新的財政刺激措施，其中可能包括設立總規模達人民幣5000億元的新型政策性銀行金融工具。

她認為，鑑於年初以來的經濟表現較為穩健，是否加碼政策仍取決於後續數據，具體措施可能在3季度末公布。

至於在中美貿易方面，汪濤指出，儘管中美6月就落實日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，但由於雙方在關鍵議題上仍存在重大分歧，短期內達成全面協定的可能性較低。

她認為，即使美國政府未來因法律原因，取消部分對等關稅或與芬太尼相關的關稅，也可能透過其他貿易條款對大陸產品徵收新稅。因此，瑞銀預計美國今年以來對大陸產品徵收的加權平均關稅率，將在較長時間內維持在約32%的水準。

汪濤還指出，90天關稅暫停期內，搶出口和相關生產活動可能仍將延續，但熱度已有所回落。如果政府能盡快發放以舊換新的剩餘消費補貼，6月和第3季的社零增速仍將保持一定韌性。

美國 日內瓦經貿會談

延伸閱讀

經部：232關稅產品輸美比重達8成 涵蓋半導體伺服器

美中關稅陰影下 沃爾瑪蟬聯大陸連鎖企業第一

2025全球財富報告「台灣富豪數是星國2倍」 但這徵兆揭資產真相

抵禦川普關稅重塑加密供應鏈 大陸礦機三巨頭齊赴美設廠

相關新聞

近一年來首次 香港第二季出口信心指數低於50

對香港經濟仍至關重要的出口，調查結果相當悲觀。香港貿易發展局今天說，香港第二季出口信心指數在過去一年來首次低於50，但仍...

抵禦川普關稅重塑加密供應鏈 大陸礦機三巨頭齊赴美設廠

隨著美國總統川普的關稅戰，重塑加密貨幣供應鏈，全球三大最暢銷的比特幣挖礦機製造商比特大陸、嘉楠科技和比特微，正在美國設立...

大陸迎史上最長618！多名直播主形象受損 廠商改以創新商品衝買氣

中國「618購物節」今年從5月13日拉開帷幕，被稱為「史上最長618」，但今年不像往年由人氣直播主帶貨刺激買氣。報導分析...

瑞銀：陸下半年經濟增速恐放緩

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，基於去年基數較低和當前增長勢頭較為穩健，大陸第2季GDP預計將年增4.5...

專家：陸須著重強化消費信心

凱基證券香港首席投資總監、大摩前資深地產分析師梁啟棠17日在「凱基鑫觀點」投資展望記者會上指出，中美關係將持續「時緊時鬆...

去年陸廣告業規模 穩居全球第2

中國大陸國家市場監管總局17日披露的數據顯示，去年大陸廣告業務收入逾1.5兆元（人民幣，下同），同比增長17.9%，廣告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。