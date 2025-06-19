瑞銀：陸下半年經濟增速恐放緩

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，基於去年基數較低和當前增長勢頭較為穩健，大陸第2季GDP預計將年增4.5%至5%，但下半年經濟增速可能將明顯放緩。

香港經濟日報報導，汪濤補充，額外的政策支持措施，可能有助於穩定第4季經濟增長。

她指出，在搶出口及相關生產計畫的帶動下，加上致力政策支持措施，今年前5個月出口、工業生產、社零（社會消費品零售總額）和固定資產投資增速整體維持相對穩健。不過，隨著搶出口效應逐漸減退、財政補貼接近尾聲，下半年經濟放緩壓力可能加大。

汪濤還提到，房地產市場持續低迷，房價下跌預期依舊強烈，居民購房意願疲弱。基於此，瑞銀預計下半年政策支持力度仍需加碼，包括進一步降息20至30個基點，並公布新的財政刺激措施，其中可能包括設立總規模達人民幣5000億元的新型政策性銀行金融工具。

她認為，鑑於年初以來的經濟表現較為穩健，是否加碼政策仍取決於後續數據，具體措施可能在3季度末公布。

至於在中美貿易方面，汪濤指出，儘管中美6月就落實日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，但由於雙方在關鍵議題上仍存在重大分歧，短期內達成全面協定的可能性較低。

她認為，即使美國政府未來因法律原因，取消部分對等關稅或與芬太尼相關的關稅，也可能透過其他貿易條款對大陸產品徵收新稅。因此，瑞銀預計美國今年以來對大陸產品徵收的加權平均關稅率，將在較長時間內維持在約32%的水準。

汪濤還指出，90天關稅暫停期內，搶出口和相關生產活動可能仍將延續，但熱度已有所回落。如果政府能盡快發放以舊換新的剩餘消費補貼，6月和第3季的社零增速仍將保持一定韌性。