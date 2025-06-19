瑞銀：陸下半年經濟成長 恐顯著放緩

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，由於去年基數較低及當前經濟成長趨勢較為穩健，大陸第二季ＧＤＰ年增率將保持在百分之四點五至五之間，不過隨著搶出口勢頭減退、財政補貼接近尾聲，下半年經濟增長將面臨更多下行壓力，恐現顯著放緩。

綜合港媒昨日報導，汪濤指出，在搶出口活動及政策支持下，今年前五個月出口、工業生產、社會消費品零售和固定資產投資成長率整體維持相對穩健。不過，房地產市場持續低迷，房價下行預期依舊強烈，居民購屋意願疲軟。

汪濤表示，基於此，瑞銀預計下半年政策支持仍亟待加碼，包括進一步降息廿至卅個基點，並推出新的財政刺激措施，其中可能包括設立總規模達五千億元人民幣（約二兆元台幣）的新型政策性銀行金融工具。她認為，是否加碼政策仍取決於後續數據，具體措施可能在第三季末推出。

在中美貿易方面，汪濤評估，儘管兩國本月就落實日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，但由於雙方在關鍵議題上仍存重大分歧，短期內達成全面協議的可能性低。

汪濤說，即便美國政府將來因法律因素取消部分對等關稅或芬太尼相關關稅，也可能透過其他貿易條款對大陸產品徵稅。瑞銀預計，美國今年對大陸產品徵收的平均關稅將在百分之卅二左右的水準維持更長時間。

汪濤也指出，中美九十天關稅暫停期內，搶出口和相關生產活動可能仍將延續，但勢頭將逐漸降溫。如果大陸政府能盡快發放「以舊換新」的剩餘消費補貼，六月和第三季的社會消費品零售增速仍有望維持一定韌性。