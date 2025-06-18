電信市場步入成熟階段 華為輪值董事長徐直軍：抓住直播主需求

華為輪值董事長徐直軍18日在上海演講指出，當前電信市場已步入成熟階段，但成熟並不意味著停滯，而是需求裂變與技術迭代的交織期，所以得想辦法去尋找增長的機會，探索增長的路徑，外賣騎手、直播主及聯網汽車是重要的成長型需求。

華爾街見聞報導，2025年世界移動通信大會（MWC上海）在上海召開，華為副董事長、輪值董事長徐直軍在《驅動增長的路徑》主旨演講中表示，電信行業如何驅動增長的四點發現：首先要洞察變化，抓住成長型需求，驅動增長。

徐直軍表示，要從用戶需求的變化入手去找到增長的機會，從網路的建設和優化打造產品和服務，去滿足這些快速變化的需求，特別是成長型需求。

在徐直軍看來，騎手是快速增長的高價值用戶，包括外賣騎手、快遞小哥、網約車司機等群體。一方面騎手們是快速增長的群體，2020年全球騎手數3,000萬，到2024年已達7,000萬，預計到2030年更將達到1.6億，占到全球工作人口的5%。

另一方面，他們通信需求高，是電信運營商快速增長的高價值用戶，MOU（平均每用戶每月通話時長）是普通用戶的4倍，DOU(平均每戶每月上網流量)是普通用戶的2倍，ARPU（每用戶平均收入）值是普通用戶的1.6倍。

徐直軍表示，直播行業從業人數也在快速增長，2022年全球職業主播數1,000萬，到2024年已達5,000萬，預計到2030年將達1.3億，占全球工作人口的4%；他們的DOU是普通用戶的5倍，ARPU值是普通用戶的4倍。

不僅是以騎手、直播、電競等為代表的新的用戶群體，還包括智慧眼鏡、智慧潮玩、閨蜜級等在內的全新終端設備，以及高鐵辦公、地鐵追劇、演唱會/球賽現場分享等新場景和新行為，都帶來了新的需求特徵，比如業務差異、地點差異、場景化、突發性、即時性、動態性、無處不在等。

徐直軍表示，如何洞察變化，並抓住成長型需求，以及以領先滿足成長型需求來重新定義網路體驗目標，是驅動增長的有效路徑。

第二個驅動增長的有效路徑，則是通過系統工程，激發高清視頻流量的供給和消費。三是讓5G聯接每一輛車，抓住智慧網聯汽車的增長機遇；四是用FTTR聯接所有個體工商戶，抓住智慧化發展機遇。

徐直軍指出，高清視頻（影片）供給的挑戰是多方面的，涵蓋了內容平臺、運營商以及終端設備。想要激發高清視頻流量供給和消費就需要通過系統工程創新，由運營商、OTT內容提供商、網路設備廠商、終端廠商等參與者協力共贏。

如電信運營商對互聯網出口帶寬進行合理定價，鼓勵OTT增加高清視頻供給，提升高清內容消費，提升綜合淨收益；OTT內容提供商增加高清內容供給，升級用戶體驗，提升商業轉化率;網路設備廠家通過技術創新，持續提升網路能力、降低單位帶寬成本;終端廠家降低視頻功耗，提升電池續航能力，保障終端體驗。

讓5G聯接每一輛車是車主和運營商共同的訴求，但汽車企業並不如此想，這也造成當前5G車聯網的占比只有30%。為什麼汽車製造商不願意使用5G聯接車？徐直軍表示，這主要受5G IPR費用高和T-Box價格高的影響。因此，其期望GSMA能發揮作用，與產業界共同努力把面向車的5G IPR費用控制在合理水平。同時，5G聯接車還要解決運營商之間良性競爭的問題，不要造成單車聯接價格很低，成為低價值戰場。