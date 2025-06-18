利用AI研發電池！字節跳動與比亞迪強強聯合

字節跳動Seed於18日通過公眾號宣布，其在11日與火山引擎公告與比亞迪鋰電池深化合作。雙方將通過聯合實驗室等形式，共同探索AI for Science結合高通量實驗，加速鋰電池研發。

據了解，未來，字節跳動 Seed 團隊與比亞迪鋰電池將通過共建「AI + 高通量聯合實驗室」，針對動力電池的快充、壽命和安全等問題進行攻關。同時，雙方也將探索 AI 技術在電池研發中的更多場景，加速新材料和新配方的發現。

字節跳動表示，在充電5分鐘續航400公里的「兆瓦閃充電池」背後，比亞迪團隊研發初期就引入了字節跳動Seed團隊打造的電解液 AI 模型框架BAMBOO，幫助對電解液配方進行快速篩選。相較傳統試錯方法，BAMBOO能結合實驗數據，準確預測電解液的密度、粘度、離子電導率等關鍵性能，在兆瓦閃充電池研發過程中，快速縮小了實驗配方空間，加速了研發進程。

公開資訊顯示，字節跳動Seed團隊成立於 2023 年，致力於尋找通用智慧的新方法，追求智能上限。團隊研究方向涵蓋 LLM、語音、視覺、世界模型、基礎架構、AI Infra、下一代 AI 交互等。