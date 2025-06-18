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音頻眼鏡助攻！IDC預測陸2025年智慧眼鏡出貨年增1倍

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸智慧眼鏡廠商Rokid宣布上線全球首款智能眼鏡支付「Rokid Glasses」，能內置支付寶的支付功能。圖／取自界面新聞
大陸智慧眼鏡廠商Rokid宣布上線全球首款智能眼鏡支付「Rokid Glasses」，能內置支付寶的支付功能。圖／取自界面新聞

國際數據公司（IDC）新發布《全球智能眼鏡市場季度跟蹤報告》顯示，2025年第1季大陸智慧眼鏡（Smart Eyewear）市場出貨量49.4萬台，年增116.1%。其中，大陸音頻和音頻拍攝眼鏡市場出貨量35.9萬台，年增197.4%。近期大陸智慧眼鏡廠商Rokid宣布上線全球首款智能眼鏡支付「Rokid Glasses」，能內置支付寶的支付功能。大陸AI眼鏡功能加速拓展中。

報告指出，大陸音頻和音頻拍攝眼鏡市場目前仍然以音頻眼鏡產品為主，主要玩家包括小米、華為、界環等；第1季雷鳥新品 V3 開售，帶動音頻拍攝眼鏡市場增長顯著。AR/VR市場出貨量13.5萬台，年增25.2%。主要玩家包括Pico、Xreal、雷鳥、Inmo等。

報告稱，近兩季大陸AR/VR市場重心逐漸向AR&ER市場轉移，第1季AR&ER市場出貨8.6萬台，市佔率達到63.8%，出貨量年增64.0%，其中Xreal、雷鳥、星紀魅族共同推動市場增長。

展望全年，IDC預測，2025年大陸智慧眼鏡市場出貨量預計達到90.7萬台，年增121.1%，其中音頻和音頻拍攝眼鏡出貨量預計216.5萬台，年增178.4%；AR/VR設備出貨量預計74.2萬台，年增38.1%。

洛圖科技去年底曾發布報告指出，2024年大陸智慧眼鏡市場中，具備AI功能的產品不到 20%，但預計到2025 年，AI功能在智能眼鏡市場的銷量滲透率將突破 60%。

在AI眼鏡熱潮下，大陸廠商也加快動作開發AI眼鏡更多應用。用戶只需在佩戴Rokid Glasses時說一句「樂奇，付錢10元」，就能喚醒眼鏡識別支付寶收錢碼，再通過語音確認可完成付款。在這一過程中，支付信息會直接在眼鏡顯示屏上呈現，無需操作手機。

界面新聞報導，Rokid副總裁蔡國祥在採訪中表示，即使是大陸頭部工廠，也沒有太多做這類新產品的經驗，因此供應鏈上仍有不少難題要攻克。據了解，Rokid Glasses目前全球訂單量已突破25萬台，並將於6月底開啟交付。屆時，「支付+AI」落地效果將有實質性的反饋。

智慧眼鏡

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