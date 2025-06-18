美中關稅陰影下 沃爾瑪蟬聯大陸連鎖企業第一

中央社／ 台北18日電
調查顯示，美國零售商巨頭沃爾瑪2024年在中國大陸的銷售額居冠，連續兩年位居中國連鎖企業第一。圖／美聯社
調查顯示，美國零售商巨頭沃爾瑪2024年在中國大陸的銷售額居冠，連續兩年位居中國連鎖企業第一。圖／美聯社

美中關稅戰陰影下，今天公布的調查顯示，美國零售商巨頭沃爾瑪（Walmart）2024年在中國大陸的銷售額居冠，連續兩年位居中國連鎖企業第一。

中國連鎖經營協會（CCFA）18日公布「2024年中國連鎖Top100」榜單，沃爾瑪2024年在中國大陸的銷售額為人民幣1588億4490萬元（下同，約新台幣6528.5億元），年增19.6%，連續兩年位居中國連鎖企業第一名。

儘管沃爾瑪近年在中國大陸的門市持續縮減，但其所屬的會員制超市山姆會員商店（Sam's Club）廣受當地消費者歡迎，這使得沃爾瑪2024年在中國大陸的門市數增8.5%，達到334家。

2024年中國連鎖企業排名居次的是居然智家，第三是蘇寧易購，第四是高鑫零售（原大潤發），第五是盒馬。

據公布，美國另一家零售巨頭好市多（Costco，中國稱開市客）以87億元的銷售額排名第54，比2023年大幅增長58.5%，但門市僅增加2家，顯示這家倉儲會員制超市鼻祖在大陸的市場接受度與擴張速度，不如沃爾瑪的山姆會員商店。

中國連鎖經營協會表示，2024年連鎖Top100企業銷售規模為2.13兆元，門市總數25.72萬個，分別比2023年的連鎖Top100企業增長4.9%和13.5%。

在2024年連鎖Top100企業中，綜合零售46家，超市23家，便利商店13家，專業店18家。其中，綜合零售類企業有19家銷售增長，9家銷售額、門市數實現雙增長。

中國連鎖經營協會表示，便利商店企業整體依然延續銷售額、門市數雙增長的趨勢，但增速比2023年趨緩。專業店企業經營狀況最好，整體銷售額、門市數實現雙位數增長。

綜合陸媒報導，美中今年掀起關稅戰後，沃爾瑪遭受衝擊，面臨漲價壓力。沃爾瑪在美國銷售的所有商品中，1/3為進口商品，主要進口市場包括中國、墨西哥、越南、印度和加拿大。

沃爾瑪此前傳出要求供應商降價後，3月11日遭到中國商務部約談，警告沃爾瑪不得單方面壓榨中國供應商以抵消美國政府加徵的關稅。

沃爾瑪其後也遭美國政府約談，美國總統川普表示，沃爾瑪去年已經賺了幾十億美元，應該承擔關稅，而不是繼續向其客戶收取任何費用。

沃爾瑪5月發布財報顯示，截至2025年4月30日的第一季，銷售額1656億美元，年增2.5%，但淨利潤為44.9億美元，比去年同期下滑12%。

關稅戰 美國 沃爾瑪

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