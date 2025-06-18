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近一年來首次 香港第二季出口信心指數低於50

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港貿發局今公布貿易出口指數，說現狀指數和預期指數分別錄得49.6和49，跌至低於50分水嶺以下，為過去一年來首次。新華社
香港貿發局今公布貿易出口指數，說現狀指數和預期指數分別錄得49.6和49，跌至低於50分水嶺以下，為過去一年來首次。新華社

香港經濟仍至關重要的出口，調查結果相當悲觀。香港貿易發展局今天說，香港第二季出口信心指數在過去一年來首次低於50，但仍維持香港今年全年出口增長3%的預測。

香港貿發局今公布貿易出口指數，說現狀指數和預期指數分別錄得49.6和49，跌至低於50分水嶺以下，為過去一年來首次。其中現狀指數是由首季52.1跌至第二季49.6，預期指數則由51跌至49。

香港貿發局認為，今次指數調查時間正值中美關稅貿易戰最激烈之際，因此調查結果傾向悲觀是意料之內。因調查結束後，中美宣布承諾致力達成雙邊貿易協議，後續影響會反映在第三季的出口信心指數中。

香港貿發局研究總監范婉兒說，目前中美關稅回到今年首季的基調，因此維持當時作出3%的出口增長預測，將密切關注七月美國能否與大部分貿易夥伴達成協議。對香港今年首四個月出口按年增加11.9%，范婉兒指是受出口商提前付運所支持，預計下半年「升得愈多，跌得愈痛」，第四季出口有機會見雙位數跌幅。

香港貿發局經貿研究專題研究及商務諮詢主管李業勤說，美國關稅政策的不確定性導致出口商信心減弱，但是指數離50點的分水嶺不遠，仍算是比較樂觀，預計中美於倫敦達成貿易框架的正面進展會反映在第三季調查。至於現狀指數下跌，主要被銷售及新訂單分類指數以及採購分類指數，分別跌4.2和6.1所拖累。

他說，香港主要出口市場方面，東盟及內地的現狀指數雖然分別下跌3點和6.1點，但仍處於擴張區間。美國則由47.8跌至38.7，反映加徵關稅導致出口商對美國市場的信心大幅下降。市場的預期分類指數跌1.7至52.1，但美國以外的主要市場前景均大致向好，其中出口商對東盟較樂觀，升6.9點至59.9。

香港貿發局維持香港今年全年出口增長3%的預測，但稱由於全球貿易不確定因素增加，預期香港出口表現在下半年減弱。

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