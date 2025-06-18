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歐盟控「轉移過剩產能」 陸外交部：大陸產業發展靠真本事不靠補貼

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透

針對歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在七國集團（G7）峰會期間，稱大陸向全球市場轉移過剩產能，大陸外交部發言人郭嘉昆18日表示，大陸產業發展靠的是真本事而不是靠補貼，並指產能過剩本質上是有關國家擔心自己的競爭力和市場占有率，意圖以此為藉口，搞保護主義措施。

郭嘉昆指出，中方對有關言論罔顧事實、充滿偏見和雙重標準，表示強烈不滿和堅決反對。

他提到，大陸的產業補貼政策堅持開放、公平、合規的原則，嚴格遵守世貿組織規則。大陸產業發展靠持續的技術創新、完善的產供鏈體系、充分的市場競爭、豐富的人力優勢。「靠的是真本事，而不是靠補貼。」

郭嘉昆稱：「所謂產能過剩，本質上是有關國家擔心自己的競爭力和市場佔有率，意圖以此為藉口，搞保護主義措施。過剩的是焦慮，而不是產能。」

他還提到，歐盟近年來不斷公布產業政策，提供大量補貼，扶持歐洲企業，甚至公開提出優先購買歐洲產品。據統計，2021年至2030年間，歐盟將提供超過1.44兆歐元的各類補貼。截至2024年，已實際發放超過3,000億歐元，歐盟還公布一系列經貿工具箱。

郭嘉昆指出，當前歐盟正著力推進經濟增長、提升競爭力，這需要摒棄雙重標準，更多開放合作。

他表示，建交50年來，中歐合作成果豐碩，為雙方帶來了實實在在的利益。大陸堅持高水準對外開放，將持續為歐洲企業提供廣闊市場和發展機遇。「中方願同歐方加強溝通協調，妥善處理貿易分歧，實現共贏和共同發展。同時，中方堅決反對任何損害大陸發展權利，甚至犧牲中方利益換取自身利益的企圖。」

范德賴恩 歐盟 G7

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