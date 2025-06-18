快訊

波音787雙引擎故障？外媒曝印航空難調查 緊急發電機墜毀前疑啟動

JLab三款千元平價耳機搶市！JBuds Pods ANC超強續航、Go Lux ANC耳罩式可摺疊

轟資策會淪「賴清德親信俱樂部」 王鴻薇：用人不唯才只唯親

繼螞蟻之後 京東擬在全球主要貨幣國家申請穩定幣牌照

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東集團董事局主席劉強東表示，京東希望在全球所有主要貨幣國家申請穩定幣牌照，以此實現全球企業間的匯兌並將跨境支付成本降低90%，效率提高至10秒之內。（路透）
京東集團董事局主席劉強東表示，京東希望在全球所有主要貨幣國家申請穩定幣牌照，以此實現全球企業間的匯兌並將跨境支付成本降低90%，效率提高至10秒之內。（路透）

大陸電商巨頭京東集團董事會主席劉強東表示，京東希望在全球所有主要貨幣國家申請穩定幣牌照，以此實現全球企業間的匯兌，並將跨境支付成本降低90%，效率提高至10秒之內。

近期有多家公司加入申請穩定幣牌照的行列。螞蟻集團旗下子公司螞蟻國際上周也表示，擬在香港申請穩定幣牌照。

綜合路透和第一財經報導，劉強東17日在一場分享會上說：「現在企業之間匯款平均需要2至4天時間，成本也挺高。B端（商家端）支付做完之後，我們就會朝C端（用戶端）支付滲透，希望有一天大家在全世界消費的時候，可以用京東穩定幣來支付。」

穩定幣是一種透過美元、港元等錨定資產或演算法調控，使價格穩定的加密貨幣。截至今年5月3日，全球穩定幣的發行規模超過2,400億美元。

公開資料顯示，京東幣鏈科技去年7月，成為香港金管局公布的首批「穩定幣沙箱」參與者。

報導稱，京東穩定幣第1階段暫定發行港元和美元錨定的穩定幣，目前已經進入沙箱測試第2階段，測試場景主要包括跨境支付、投資交易、零售支付等。

京東表示，公司正積極與香港金管局及其他區域的監管機構展開密切溝通及合作，推動京東穩定幣業務在全球合規展業。

大陸央行行長潘功勝18日在陸家嘴論壇上表示，區塊鏈和分散式帳本等新興技術推動央行數位貨幣、穩定幣蓬勃發展，實現了「支付即結算」，從底層重塑傳統支付體系，大幅縮短跨境支付鏈條，同時對金融監管也提出巨大的挑戰。智慧合約、去中心化金融等技術也將持續推動跨境支付體系的演進和發展。

香港立法會今年5月通過「穩定幣條例草案」，法案將於8月1日生效。法案要求，任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照。

螞蟻 穩定幣 劉強東 京東集團

延伸閱讀

趁今天清空購物車！618怎變成購物節？造節由來是「它的生日」

員工酒駕撞電桿交通局吊扣瓦斯行小貨車牌照 判決撤銷

司機開公司車酒駕肇事 牌照也遭吊扣2年…法官這理由撤銷處分

電商巨頭前進酒旅市場 3倍薪資向同業「招兵買馬」

相關新聞

擴大金融開放 上海市委書記陳吉寧：更好支撐企業「走出去」發展

2025陸家嘴論壇18日在上海登場，上海市委書記陳吉寧在開幕式致詞時提出，要擴大金融開放，更好支撐企業「走出去」發展。上...

繼螞蟻之後 京東擬在全球主要貨幣國家申請穩定幣牌照

大陸電商巨頭京東集團董事會主席劉強東表示，京東希望在全球所有主要貨幣國家申請穩定幣牌照，以此實現全球企業間的匯兌，並將跨...

陸持續推動人民幣國際化！CIPS人民幣國際信用證業務開通

大陸持續推動人民幣國際化，人民幣跨境支付系統（CIPS）跨境銀企合作專場活動於18日舉行，CIPS人民幣國際信用證業務在...

中鏈博會7月16日揭幕 美企增15%、Nvidia將首度參展

第3屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）將於7月16日揭幕，中國貿促會17日表示，有650多家中外企業和機構將參展，涉及...

夢舟飛船完成「零高度逃逸」試驗 中國載人登月又近一步

中國載人月球探測工程研製工作取得新的重要突破，新一代載人飛船「夢舟」17日在酒泉衛星發射中心成功完成「零高度逃逸」飛行試...

阿里「通義千問」推MLX框架 蘋果AI在中推出腳步近

阿里巴巴旗下通義千問（Qwen）推出基於蘋果公司MLX框架深度優化的全部Qwen3系列模型，象徵蘋果智能（Apple I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。