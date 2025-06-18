繼螞蟻之後 京東擬在全球主要貨幣國家申請穩定幣牌照

大陸電商巨頭京東集團董事會主席劉強東表示，京東希望在全球所有主要貨幣國家申請穩定幣牌照，以此實現全球企業間的匯兌，並將跨境支付成本降低90%，效率提高至10秒之內。

近期有多家公司加入申請穩定幣牌照的行列。螞蟻集團旗下子公司螞蟻國際上周也表示，擬在香港申請穩定幣牌照。

綜合路透和第一財經報導，劉強東17日在一場分享會上說：「現在企業之間匯款平均需要2至4天時間，成本也挺高。B端（商家端）支付做完之後，我們就會朝C端（用戶端）支付滲透，希望有一天大家在全世界消費的時候，可以用京東穩定幣來支付。」

穩定幣是一種透過美元、港元等錨定資產或演算法調控，使價格穩定的加密貨幣。截至今年5月3日，全球穩定幣的發行規模超過2,400億美元。

公開資料顯示，京東幣鏈科技去年7月，成為香港金管局公布的首批「穩定幣沙箱」參與者。

報導稱，京東穩定幣第1階段暫定發行港元和美元錨定的穩定幣，目前已經進入沙箱測試第2階段，測試場景主要包括跨境支付、投資交易、零售支付等。

京東表示，公司正積極與香港金管局及其他區域的監管機構展開密切溝通及合作，推動京東穩定幣業務在全球合規展業。

大陸央行行長潘功勝18日在陸家嘴論壇上表示，區塊鏈和分散式帳本等新興技術推動央行數位貨幣、穩定幣蓬勃發展，實現了「支付即結算」，從底層重塑傳統支付體系，大幅縮短跨境支付鏈條，同時對金融監管也提出巨大的挑戰。智慧合約、去中心化金融等技術也將持續推動跨境支付體系的演進和發展。

香港立法會今年5月通過「穩定幣條例草案」，法案將於8月1日生效。法案要求，任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照。