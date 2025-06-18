擴大金融開放 上海市委書記陳吉寧：更好支撐企業「走出去」發展

2025陸家嘴論壇18日在上海登場，上海市委書記陳吉寧在開幕式致詞時提出，要擴大金融開放，更好支撐企業「走出去」發展。上海市長龔正則說，「國際隊」是上海金融開放的重要的參與者，將積極吸引外資金融機構和長期資本到上海展業興業。

陸家嘴論壇由大陸中央金融管理部門與上海市共同主辦，今年於6月18日至19日舉行，論壇主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高品質發展」。

上海市委書記陳吉寧致詞時提出，建設上海國際金融中心，要深化金融改革，更好服務科技創新，充分發揮國際金融中心與國際科創中心優勢，加速建構全周期、多元化接力式科技金融服務體系，並引導更多社會資本投早、投小、投長期、投硬科技，強化人工智慧大模型、區塊鏈等技術賦能，加快金融業的轉型升級。

陳吉寧指出，要擴大金融開放，更好支撐企業走出去發展，以落實跨國金融服務便利化「18條」為重點，提升跨境支付結算效率，拓展境內外雙向融資渠道等，並適應外貿形勢變化，推動擴大跨境貿易信貸投放，支持跨境電商、海外倉、中間品貿易等外貿新業態創新發展。

論壇共同輪值主席、上海市長龔正發表主旨演講時說，推進金融開放合作是促進全球發展的現實需要，也是更好服務經濟社會高質量發展的內在要求。

龔正表示，要著力強化金融開放樞紐門戶功能，穩步擴大金融領域制度型開放；加快推進功能性平台建設，著力在跨境金融、綠色金融等領域；並積極吸引外資金融機構和長期資本到上海展業興業。他提到，「國際隊」是上海金融開放的重要的參與者，截止到去年底，上海各類持牌金融機構已達1,782家，外資機構超過30%。

龔正說，為提高金融市場國際化水平，著力增強全球金融資源配置能力，要持續建強市場體系，將在上海加快打造一批世界一流的交易所；做優市場結構，豐富國際化的交易品種，拓展國際投資者參與的管道；並加深市場聯通，重點提升金融基礎設施跨境服務能力。

龔正表示，為著力推動科技創新和產業創新深度融合，加快完善科技金融服務體系，要引導創業投資，完善資本市場，提升信貸服務，發展科技保險，促進科技成果向新質生產力轉化。 同時，要配合中央全面加強金融監管，以更高水平風險防控保障更高水平金融開放。

他提到，近年上海設立了總規模1,000億元人民幣的積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業母基金及未來產業基金，將繼續發揮好政府投資基金的帶動作用。貸款方面，去年末，上海科技型企業的貸款餘額接近1.3兆元人民幣，年增22.6%，中小企業貸款增速更快，貸款需求更加旺盛。

今年論壇由中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝與上海市長龔正擔任共同輪值主席，潘功勝致開幕詞及主題演講，龔正進行主旨演講，上海市委書記陳吉寧致詞，金監總局局長李雲澤、證監會主席吳清、國家外匯管理局長朱鶴新也發表了主題演講。