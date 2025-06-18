陸持續推動人民幣國際化！CIPS人民幣國際信用證業務開通

大陸持續推動人民幣國際化，人民幣跨境支付系統（CIPS）跨境銀企合作專場活動於18日舉行，CIPS人民幣國際信用證業務在五大國有銀行相關海外分行、渣打銀行、滙豐銀行、開泰銀行、巴西Master Bank等外資銀行以及中國五礦、通用技術集團等企業見證下正式開通。

大陸央視新聞報導，人民幣跨境支付系統（CIPS）與6家外資機構舉行直接參與者簽約儀式，與泰國盤谷銀行舉行直接參與者上線儀式。其中，標準銀行、非洲進出口銀行、阿布達比第一銀行、吉爾吉斯Eldik Bank、大華銀行成為CIPS直接參與者，代表CIPS境外外資直接參與者首次覆蓋非洲、中東、中亞及新加坡離岸人民幣中心，將進一步便利跨境人民幣使用。

經濟通報導，信用證是國際貿易中最常用的結算方式之一，CIPS國際信用證服務，是跨境清算公司為便利市場主體，以人民幣為結算幣種，展開國際貿易結算推出的資訊服務。該業務開通對優化中國與全球各地區雙邊人民幣貿易結算具有重要意義。