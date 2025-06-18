陸人行行長：人民幣已成為全球第2大貿易融資貨幣

「2025陸家嘴論壇」18日於上海正式開幕，主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高品質發展」。第一財經報導，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝在論壇上表示，人民幣已成為全球第2大貿易融資貨幣，按全口徑（涵蓋所有相關方面）計算，人民幣已成為全球第3大支付貨幣，同時，在國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子中的權重位列全球。

潘功勝也提到，未來無論是單一主權貨幣，還是少數幾個主權貨幣作為國際主導貨幣，主權貨幣國都需要承擔相應責任，強化國內財政紀律和金融監管，推進經濟結構性改革。

另據「金融一線」，潘功勝在論壇也提到，從歷史看，國際貨幣體系始終處於演進之中，國際主導貨幣的更替，反映了國際格局的深刻變化和國家競爭力的迭代。

他指，國際主導貨幣具有全球公共品的屬性，由一國主權貨幣來承擔，與生俱來就存在一些內在的不穩定問題。國際上對改革貨幣體系的討論也愈來愈多。

他稱，過去十多年，國際貨幣體系變革的驅動力量，主要來自國際金融危機之後的經濟金融層面，相關討論也主要是在經濟金融層面；當前新一輪的討論，更多來自地緣政治層面。這些討論大致有2個方向。第1個方向是如何弱化對單一主權貨幣的過度依賴和負面影響，形成少數強勢主權貨幣的良性競爭和激勵約束機制。第2個方向，是由一種超主權貨幣作為國際主導貨幣，討論比較多的是IMF特別提款權（SDR）。

潘功勝亦提到，近年來傳統跨境支付體系面臨的問題逐漸凸顯。全球希望改善跨境支付體系的呼聲不斷高漲，新興支付基礎設施和結算方式不斷湧現，推動全球跨境支付體系朝著更加高效、安全、包容、多元的方向發展。這一趨勢未來會持續增強。他稱，「經過十餘年的建設與發展，中國已初步建成多渠道、廣覆蓋的人民幣跨境支付清算網路。」

新華社指，潘功勝在論壇上宣布將在上海實施8項政策舉措。這些政策舉措包括：一是設立銀行間市場交易報告庫；二是設立數字（數位）人民幣國際運營中心；三是設立個人徵信機構；四是在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點；五是發展自貿離岸債；六是優化升級自由貿易帳戶功能；七是在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新；八是會同證監會研究推進人民幣外匯期貨交易。