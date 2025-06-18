降低對美國依賴！陸車企推100%國產晶片車型 最快明年量產

為了降低對美國依賴，加速大陸晶片自製率，包括上汽集團、長安汽車、長城汽車、比亞迪、理想汽車與吉利等大陸汽車製造商，正準備推出搭載100%的大陸國產晶片的車型，且至少有2個品牌計畫最早在2026年開始量產。

此一進度相較要求今年大陸國產汽車自製晶片使用率25%的目標，呈現大幅提升的變化。

日經亞洲報導，在中美之間緊張關係日益升高情勢下，這項國產汽車使用自製晶片是大陸加速推動晶片自主計畫一部分，並由大陸工信部主導。知情人士透露，完全使用自製晶片的中國汽車，首波投入量產的是現有汽車新車，並且會由少數幾家品牌先推出，之後則有更多製造商跟進。

3位了解情況人士表示，最新的政策目標已設定在2027年前實現汽車晶片100%自主開發與製造，這相較先前官方設定今年國產汽車的自製晶片使用率達25%的政策目標要快上許多。

不過，消息人士指出，這項100%的目標並非強制性要求，而更像是種政策框架，藉此激勵企業向北京顯示有能力達成相關目標，並正在積極努力中。

知情人士表示，目前大陸如何計算汽車晶片的國產化率的標準仍不明確。有些人認為是以汽車中使用的晶片總數為基礎，但另一部分人士則認為，將會根據汽車所使用的晶片中有多少類型是本地開發或製造來計算。

包括上汽、第一汽車、廣汽集團、比亞迪、吉利、長安和長城等大陸主要汽車製造商，都已被大陸政府要求提高國產或本地開發晶片的使用率。1位大陸晶片開發商的高層表示，他們的一些車企客戶例如吉利已表態，若有可行選項，將優先採用大陸國產晶片；甚至即使有外國晶片可以在大陸本地生產，他們仍偏好來自本土開發商的晶片。

知情人士指出，像廣汽這類車企，正與大陸晶圓代工廠商如中芯國際（SMIC）與粵芯半導體（CanSemi Technology）緊密合作，檢視整體汽車晶片供應鏈，並推動本地開發替代品的驗證工作。

報導指出，大陸汽車製造商長期依賴美國或其他外國製造晶片，特別是在自動駕駛系統領域，據多位供應商表示，車企客戶曾透露，若要立刻轉向100%國產晶片將相當具有挑戰性。目前大陸高階車款仍須使用輝達（Nvidia）設計的汽車AI晶片，或高通（Qualcomm）提供的智慧座艙與自駕相關晶片方案。

在美國逐步限制大陸取得美國技術的行動加劇，大陸車企對失去關鍵零件取得的擔憂升高，而全球汽車晶片大廠，如意法半導體（STMicroelectronics）、恩智浦（NXP）和英飛凌（Infineon），則正擴大與大陸本地晶圓代工廠的合作，提升對大陸車企的產能供應。

值得注意的是，過去汽車晶片需經過嚴格測試，從研發到認證的過程可能長達5年。如今大陸電動車製造商採取更靈活的策略，像是在一些非關鍵功能，例如資訊娛樂系統上使用消費級、現成可用的晶片。因此大陸汽車製造商的測試與認證，僅須6到9個月即可完成，因而加速了自製晶片的使用進程。