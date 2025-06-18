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星媒：中國對亞洲國家出口明顯增加 引發洗產地疑慮

中央社／ 台北18日電

新加坡聯合早報報導，美國今年初對中國加徵關稅以來，中國對亞洲國家的出口明顯增加，引發洗產地疑慮。有新加坡物流業者也接到中國製造業者詢問如何申請原產地證書，將中國貨偽裝成「新加坡製造」。

聯合早報17日報導，據研究機構野村經濟師瓦爾瑪（Sonal Varma）近日發表的研究報告指出，自今年2月美國總統川普首次簽署對中國徵收關稅的行政命令以來，亞洲國家從中國進口商品的增長明顯加速，從2月份年增17.3%，到3月份和4月份平均年增21.7%，引發洗產地的疑慮。

這一增長約占亞洲國家每月從中國進口總額的8.5％，換算為一年的進口額，大約是900億至1000億美元（約新台幣2.9兆元）。

近來從中國進口商品出現年增長的亞洲國家，包括印尼、泰國、馬來西亞、印度、越南及新加坡等。

瓦爾瑪表示，相關進口商品包括用於當地市場的商品或轉運到第三個國家的商品，轉運主要目的是規避關稅和掩飾原產地。近幾個月來，亞洲從中國進口機械和電子產品、化學品、玩具、光學和醫療儀器、橡膠、塑料等產品不斷增加。

有跡象顯示，越南主要轉運機械和電子產品及塑料產品、馬來西亞和印度主要轉運機械和電子產品，印尼主要轉運化學品，泰國主要轉運電子產品。

報導表示，從事空運和海運業務的新加坡公司Penanshin董事曾泰豐表示，曾經有一家床墊製造商，產品都在中國製造，卻要求他協助申請新加坡的原產地證書，遭他拒絕。

貨運代理和集運商MP Consol董事伍㙔良表示，有關「走後門」的詢問一向都有，該公司會要求客戶提供真實的文件證明，並會對陌生客戶提高警惕。

新加坡中小企業商會會長洪煜表示，美國暫緩實施關稅的90天寬限期將於7月上旬結束，屆時各國面對的關稅率不同，新加坡被徵收10%的基準關稅，較很多地方低，新加坡中小企業需更嚴格把關。

瓦爾瑪表示，許多亞洲國家能否與美國達成貿易協議、透過談判降低關稅、如何堵住第三國的規避行為，在經濟和地緣政治上都必須微妙地取得平衡。

馬來西亞 美國 新加坡

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