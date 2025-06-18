陸家嘴論壇開幕 陸央行宣布8項金融改革開放政策

2025陸家嘴論壇18日在上海開幕，本屆論壇共同輪值主席、中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝在會上宣布8項金融改革開放政策，包含在上海設立銀行間市場交易報告庫、設立數字人民幣國際運營中心、便利優質企業資金跨境高效融通等，並將在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新，包括開展跨境貿易再融資業務。

陸家嘴論壇由大陸中央金融管理部門與上海市共同主辦，今年於6月18日至19日舉行，論壇主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高品質發展」。官方日前預告，中央金融管理部門將在論壇期間發布若干重大金融政策。

潘功勝在開幕式上致開幕詞並發表主題演講，他宣布8項金融改革開放政策：

一是在上海設立銀行間市場交易報告庫。高頻匯集並系統分析銀行間債券、貨幣、衍生品、黃金、票據等各金融子市場交易數據，屬於金融基礎設施。為服務金融機構、強化金融市場監管、完善宏觀審慎管理提供基礎數據支撐。

二是在上海設立數字人民幣國際運營中心。推進數字人民幣的國際化運營與金融市場業務發展，服務數字金融創新。並在上海落地數字人民幣區塊鏈服務平台，支撐構建合規、安全、通用的數字人民幣鏈上支持服務體系。

三是在上海設立個人徵信機構。為金融機構提供多元化、差異化的個人徵信產品，進一步健全社會徵信體系。

四是在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點。創新試點企業離岸貿易資金結算業務規則，支持上海發展離岸貿易。優化試點銀行外匯業務合規與審慎經營評估制度。

五是在上海發展自貿離岸債。遵循「兩頭在外」的原則和國際通行的規則標準，拓寬「走出去」企業及「一帶一路」共建國家和地區優質企業的融資渠道。

六是在上海優化升級自由貿易帳戶功能。制定「上海自貿區自由貿易帳戶功能升級實施辦法」，在更大範圍、更寬領域、更深層次便利優質企業資金跨境高效融通，提升跨境貿易投資自由化便利化水平，助力上海高水平對外開放。

七是在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新。包括開展「航貿區塊鏈信用證再融資」業務、「跨境貿易再融資」業務、碳減排支持工具擴容等試點。積極推動上海首批運用科技創新債券風險分擔工具，支持私募股權機構發行科創債券。

八是會同證監會研究推進人民幣外匯期貨交易。依託在上海金融基礎設施推動開展人民幣外匯期貨交易，推動完善外匯市場產品序列，便利金融機構和外貿企業更好管理匯率風險。

今年論壇由中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝與上海市長龔正擔任共同輪值主席，潘功勝致開幕詞及主題演講，龔正進行主旨演講，金監總局局長李雲澤、證監會主席吳清、國家外匯管理局長朱鶴新也將發表主題演講。

本屆論壇聚焦金融開放合作，安排了8場全體大會，主題包含：增強全球貨幣政策的協調性、推動資本市場持續穩健發展、深化上海與香港國際金融中心合作發展、金融支持新質生產力發展等。論壇期間，人行舉辦2025中國國際金融展，有近300家境內外機構參展。