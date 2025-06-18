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暴力事件再起！陸駐聯合國代表：敘利亞應打擊盤踞當地恐怖勢力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸常駐聯合國代表傅聰，17日在安理會敘利亞問題公開會上發言，敦促敘利亞臨時當局切實履行反恐義務，採取一切措施打擊所有盤踞在敘的恐怖勢力。圖為傅聰在聯合國安理會發言資料照。法新社
大陸常駐聯合國代表傅聰，17日在安理會敘利亞問題公開會上發言，敦促敘利亞臨時當局切實履行反恐義務，採取一切措施打擊所有盤踞在敘的恐怖勢力。圖為傅聰在聯合國安理會發言資料照。法新社

大陸常駐聯合國代表傅聰，17日在安理會敘利亞問題公開會上發言，敦促敘利亞臨時當局切實履行反恐義務，採取一切措施打擊所有盤踞在敘的恐怖勢力。

傅聰還提到，中方對以色列襲擊伊朗，並導致軍事衝突驟然升級深感擔憂，譴責以色列侵犯伊朗的主權、安全和領土完整。如果以色列同伊朗衝突持續升級甚至擴大，敘利亞等中東地區國家也將深受其害。中方願同有關各方保持溝通，為推動局勢儘快緩和發揮建設性作用。

大陸央視新聞報導，傅聰表示，近期敘利亞境內發生多起暴力恐怖事件，恐怖組織和極端勢力乘亂坐大、捲土重來的風險升高，令人擔憂。據報導，踞敘外國恐怖作戰分子近日被編入敘利亞政府軍，中方對此表示嚴重關切。

傅聰指，敘利亞臨時當局應該切實履行反恐義務，立即採取一切措施，打擊包括「東伊運」在內的所有被安理會列名的恐怖組織。安理會有關反恐決議必須得到落實，涉恐制裁機制的嚴肅性必須得到維護。

傅聰指出，敘利亞正處在實現政治穩定和經濟恢復的關鍵階段。中方期待敘利亞臨時當局採取有效措施，努力兌現承諾，切實回應和解決國際社會的關切，在國際社會幫助下恢復和平穩定，讓敘利亞人民早日過上安定和有尊嚴的生活。傅聰並呼籲敘臨時當局應繼續推進廣泛的對話協商，加強內部團結，實現真正包容。

敘利亞 反恐 伊朗

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