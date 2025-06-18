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陸PC出貨華為衝第二 擠下軟通動力 緊追聯想

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸第1季PC出貨量達890萬台，年增12%，聯想穩居第一，華為緊跟在後排名第二。圖為華為筆電。 新華社
大陸第1季PC出貨量達890萬台，年增12%，聯想穩居第一，華為緊跟在後排名第二。圖為華為筆電。 新華社

市調機構Canalys最新數據顯示，今年第1季，大陸PC市場（不含平板）出貨量達890萬台，年增12%，其中，聯想依然穩居第一，華為緊跟在後排名第二，不過聯想出貨量小幅衰退3%，華為靠著鴻蒙作業系統加速追趕，成長8%。

排名第一的聯想出貨量263萬台，市占30%；緊跟在後的華為排名第二，出貨量104萬台，市占12%，並一舉超越第三名的軟通動力（同方），第四名及第五名是蘋果、惠普。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

快科技報導，展望未來，大陸PC市場預計將在2025年持平，2026年增長6%。

Canalys高級分析師徐穎（Emma Xu）表示，過去兩年，大陸的PC市場格局發生變化，本土品牌間的競爭愈發激烈。專注消費市場的大陸廠商如軟通動力、華為、榮耀和小米，在2025年第1季均實現增長，進一步蠶食聯想、惠普和戴爾等傳統商用PC強者的市占。

徐穎指出，華為在5月發布的鴻蒙OS PC，或許將成為另一個潛在的轉捩點。儘管在推動消費者和開發者採用方面面臨不小挑戰，但憑藉在行動設備領域的長期累積，以及在AI方面的新優勢，鴻蒙OS有將在中長期重新定義PC市場的競爭格局。

Canalys預計，由於消費補貼效應減弱，2025年大陸整體PC市場將保持平穩。隨著IT投資回暖以及政府推進PC更新計畫，中小企業（SMB）和公共部門預計將在今年分別實現4%和1%的增長。

此外，大陸平板市場增長強勁，2025年第1季出貨870萬台，年增19%。政府補貼政策有效刺激消費市場的設備升級需求，成為主要增長驅動力。排名第一是華為，出貨量230萬台，市占26%；緊跟在後的蘋果，排名第二，出貨量210 萬台，市占24%；第三到第五名則為小米、榮耀、聯想。

徐穎補充，受持續的政府補貼推動，2025年第1季，大陸平板電腦市場實現強勁增長。本土智慧手機廠商在這輪增長中占據主導地位，給國際品牌帶來不小壓力。為應對這一變化，各大廠商正積極擴充產品線，聚焦遊戲、生產力等使用場景，並推出配備OLED螢幕的高端機型。

格局 品牌 中小企業

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