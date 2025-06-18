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陸鏈博會參展美企增15% 輝達將首度亮相

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）將於七月十六日揭幕，中國貿促會十七日表示，有六五○多家中外企業和機構將參展，涉及七十五個國家、地區和國際組織。其中，輝達也將首次在鏈博會上亮相並參展。

財聯社報導，中國貿促會副會長于健龍昨在大陸國新辦記者會上表示，本屆鏈博會新面孔多，參展企業中既有很多連續三屆參展的老朋友，也有二三○多家首次參展的中外新夥伴。大陸方面，包括宇樹科技、強腦科技等新銳企業將組成浙江人工智慧產業鏈參展，湖北也將有十八家具身智慧企業亮相；全球人工智慧領軍企業美國輝達，也將首次在鏈博會上亮相並參展。

于健龍表示，為深化與周邊國家經貿合作，慶祝中泰建交五十周年，中方邀請泰國擔任本屆鏈博會主賓國。目前有六五○多家中外企業和機構將參展。境外參展商占比達百分之三十五，其中歐美參展商達到境外參展商總數的百分之五十。美國參展商數量比上屆增長百分之十五，其中，有百分之六十是世界五百強企業。

鏈博會由中國貿促會主辦，自二○二三年首屆以來，今年為第三屆。鏈博會將於七月十六日至二十日在北京舉行。

輝達執行長黃仁勳今年已兩度到訪北京，最近一次四月十七日的北京行程中，黃仁勳與中國貿促會會長任鴻斌會談，他表示中國大陸是非常重要的市場，希望繼續合作。

輝達 供應鏈

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