陸整治內捲 「反不正當競爭法」再修

大陸十四屆全國人大常委會第四十五次委員長會議16日在北京舉行，會議決定，十四屆全國人大常委會第十六次會議將於本月廿四日至廿七日在北京舉行，將審議「反不正當競爭法」修訂草案。這是此法時隔七年再次啟動大修，除了加入規制「內捲式競爭」的內容，避免低價競爭，網路經營者利用資料和演算法、技術、平台規則等實施不公平競爭也成為治理重點。

大陸「反不正當競爭法」旨在制止不正當競爭行為、保護經營者及消費者合法權益、維護公平競爭市場秩序。該法於一九九三年公布施行，二○一七年首次修訂，二○一九年曾進行局部修正。此次「修訂草案」已在去年十二月提請人大常委會第十三次會議進行初次審議，並從去年十二月廿五日起公開徵求意見至今年一月廿三日，這次會議將對該「修訂草案」進行第二次審議。

新華社報導，隨著經濟快速發展，反不正當競爭法在實施上也面臨一些新的問題，需要進行針對性的修改與完善。法治日報指出，「修訂草案」第十四條加入了規制「反內捲式競爭」的內容，能夠促進大陸數位經濟高品質發展，避免低價競爭帶來的不當競爭後果。依據此條款能夠對當前「內捲式」競爭現象作出有效回應，透過為中小微企業保留適當的利潤空間，促進大陸數位經濟的高質量發展。