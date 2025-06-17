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陸日本商會與陸商務部交涉 少部分稀土出口許可獲批准

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國日本商會17日舉行《中國經濟與日本企業2025年白皮書》發布記者會。（圖／取自中國日本商會官網）
中國日本商會17日舉行《中國經濟與日本企業2025年白皮書》發布記者會。（圖／取自中國日本商會官網）

中國日本商會會長本間哲朗17日表示，大陸今年以來對稀土的一系列出口管制措施，對在陸日企正常生產和出口帶來一定影響，中國日本商會理事會5月28日和大陸商務部會面時提出相關意見，大陸商務部對此表示理解，並表示將採取相應措施來保證日資企業的順利經營。大陸商務部此後批准通過部分出口許可。

財新網報導，本間哲朗提到，日本商會提出三點請求，首先，目前受理出口許可申請的是大陸各個地方政府的商務局，而各地政府提供的申請表的格式各不相同，有的表格要求填入所有使用稀土磁的最終產品品目，讓很多企業覺得棘手。企業能夠理解出口管制以及對兩用物項進行管控的必要性，但是希望大陸有關部門能夠統一許可申請格式。

此外，中國日本商會希望大陸加強出口許可審查的能力。本間哲朗提到，4月4日起七種稀土相關物項的管制生效，至今兩個多月，真正通過審批的許可並不多。他並援引日媒報導指出，部分日資汽車企業因為缺乏原料，被迫停止了某款車型的生產。

中國日本商會還在討論，是否能作為代表在陸日企的組織，與大陸商務部合作，支持審查工作更加順利地進行。

本間哲朗表示，大陸商務部對日本商會的建議予以善意回應。

他提到，大陸管制關鍵金屬等的出口並非新鮮事，自2023年8月對鎵鍺等金屬的出口管制就已經開始。但今年這輪出口管制的影響相比之下更大，因為受影響的不僅僅是日本，還包括歐美等地供應鏈。由於稀土磁用途非常廣泛，包括汽車、電器、設備和玩具等，日本商會的眾多會員都來找商會協商。

本間哲朗分析，中美在瑞士和倫敦的會談後，大陸對出口許可的審批速度沒有立刻快速提升，他估計，出口管制資訊梳理和系統建設還在推進中。

稀土 日本 大陸商務部

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