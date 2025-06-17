瑞銀：中國大陸經濟下半年成長動能恐放緩 政策有望加碼支撐

瑞銀最新報告指出，受惠於去年基期偏低及當前經濟表現相對穩健，中國大陸第2季GDP年增率可望維持在4.5%至5%之間。不過，展望下半年，隨著政策紅利遞減與外需回落，經濟動能恐將明顯放緩，亟需更多政策工具支撐。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨中國大陸首席經濟學家汪濤表示，今年以來，出口、工業生產、社會消費品零售總額及固定資產投資等數據表現穩定，顯示政策對搶出口與內需刺激仍具成效。然而，這種動能恐難持續，預期隨著上半年補貼政策逐步退場、搶出口活動消退，以及房市持續疲弱等因素，下半年中國大陸經濟將面臨更多下行壓力。

房地產市場仍是拖累內需的主要因素。汪濤指出，儘管官方祭出一系列穩樓市措施，但房價下跌預期仍濃厚，民眾購屋意願低迷。她預期，若政府希望穩住第4季經濟成長，勢必需推出更多支持性政策，包括下調政策利率20至30個基點，及額外財政刺激措施，金額可能占GDP的0.5%至1%，例如創設規模達人民幣5,000億元的新型政策性金融工具。

在中美貿易關係方面，儘管雙方近期就日內瓦經貿會談成果達成原則共識，中國大陸可能放寬部分稀土出口限制、美國也可能鬆綁針對晶片、EDA軟體與簽證的最新限制，但瑞銀仍認為，雙方在核心議題上歧見深遠，短期內難有全面協議。汪濤預測，即使美方未來因法律因素取消部分關稅，也可能改用其他手段徵稅，預期美對中加權平均關稅將在32%左右維持一段時間。

綜合來看，瑞銀預估第2季GDP增速可維持年增4.5%至5%，但下半年經濟下行壓力增大，是否進一步釋出政策工具，將取決於後續經濟數據表現。儘管風險仍在，但瑞銀指出，若政策反應及時、成效明確，2025年全年GDP達到或超越4%的可能性正逐步上升。