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我將華為、中芯列黑名單 陸批民進黨「跪美害台」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人郭嘉昆17日針對我經濟部將華為、中芯國際列入黑名單一事回應稱，民進黨當局「跪美」、「媚美」只會害台、毀台。。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆17日針對我經濟部將華為、中芯國際列入黑名單一事回應稱，民進黨當局「跪美」、「媚美」只會害台、毀台。。（路透）

針對我政府日前將華為與中芯國際列入出口管制「黑名單」，大陸外交部發言人郭嘉昆17日在大陸外交部記者會上回應稱，民進黨當局「跪美」、「媚美」只會害台、毀台。

澎湃新聞報導，郭嘉昆表示，中方一貫反對美方將科技和經貿問題政治化，泛化國家安全概念，濫用出口管制和長臂管轄，對中國進行惡意封鎖打壓。民進黨當局「跪美」、「媚美」只會害台、毀台。

路透稍早報導，台灣將華為和中芯國際列入黑名單，經濟部國際貿易署隨即於15日證實，這次實體清單新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國大陸涉及武擴活動等601個實體，其中亦包括華為、中芯等中資企業。外界普遍認為，華為與中芯國際列入黑名單背後來自美方施壓。

列入黑名單，代表台灣廠商要出口給華為、中芯國際，應先取得國際貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口。另，海關也將協助執行邊境攔查，倘有業者在未經許可擬出口實體名單之對象，海關將不予放行。

黑名單 外交部 中芯

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