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人口減、價續跌...高盛估陸城市新房需求將較峰值減75%
近期大陸官方統計顯示大陸房市挑戰仍具艱困，美國投行高盛最新預計，未來幾年中國大陸城市的新住房需求將比2017年的峰值大減75%，主要因為人口減少和價格下跌的預期心理持續衝擊投資興趣。
彭博引述高盛報告指出，未來10年間，中國城市住房的年需求將從2010年代的年均940萬套，降至2025至2030年間的年均410萬套，更遠低於2017年的年需求高峰2,000萬套。
高盛亞太區首席經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）與中國經濟學家閃輝等人在報告中提及，「人口減少和城鎮化放緩意味著住房的需求正在下滑，隨著投資者出售空置房產，中國的投資性購房需求可能轉為負值。」
在房價預期持續下行的背景下，投資性房產持有者在可預期的未來內，可能將成為市場上的淨賣方。
報導指出，該悲觀展望再次加深外界對中國房地產市場前景的擔憂。經歷多年供過於求後，中國房地產行業已陷入停滯，並深陷債務泥潭，持續承壓。
大陸統計局近期發布數據顯示，5月個級別城市新房價格全線下跌，一線城市新房價格月減0.2%，二線城市新房價格月減0.2%。三線城市新房價格月減0.3%；二手房價更不樂觀，一線城市二手房價格月減0.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。二、三線城市二手房價格月減0.5%，降幅均擴大0.1個百分點。
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