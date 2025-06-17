馬英九登陸都參訪哪些企業？當中有個共同點

企業參訪已成了前總統馬英九登陸的固定行程之一，爬梳馬英九前三次登陸可以發現，其參訪的都是當前中國大陸戰略性與代表性企業，如新能源領域的中核集團、隆基綠能；新興科技代表的大疆創新、比亞迪。較特別的是，馬英九迄今尚參訪過大陸的台資企業。

馬英九2023年3月首度訪陸時，參訪了聯影醫療、鐵建重工、三一重工、賽力斯汽車與華為合作的EV工廠。其中聯影醫療當時為不公開行程，但該公司是中國最大的高階醫療設備研發生產企業，主要產品為核磁共振掃描機械等設備。

鐵建重工生產全世界最大的地下工程施工裝備，是全球唯一同時具備盾構和礦山法隧道裝備研製能力的企業。台北捷運萬大線在2017年就購進鐵建重工製造的四部潛盾機；三一重工銷往台灣價值約人民幣3億元（約台幣13億元）的設備，參與了桃園機場第三航廈，和台北市、桃園市的捷運等地的公共工程建設。

2009年台灣「八八風災」時，三一重工還曾捐贈人民幣350萬元的設備給台灣。這兩家裝備生產公司對台灣的基礎建設有聯繫關係。

在賽力斯的電動車工廠裡，馬英九現場體驗賽力斯與華為合作的「問界」電動車，狂比大拇指點讚的畫面多為當時媒體所記錄。這也讓外界聯想，是否台灣有可能與大陸方面在電動車上有更多合作。

馬英九2024年4月第二度訪陸時，一路參訪了大疆創新、騰訊、比亞迪、隆基綠能科技等陸企。大疆為全球無人機主要開發與生產商，其在全球市占率高達七成，除了涉及軍用外，台灣消費者更多知道大疆品牌來自於消費領域，比如航拍運用等等。值得注意的是，當時接待馬英九的大疆總裁羅鎮華是台灣人，跟馬英九一樣都是台大校友。

騰訊為大陸知名科技企業，除旗下有「微信」廣為來往兩岸的台灣民眾使用外，其衍生的遊戲、音樂平台、視頻平台等也多為人知；比亞迪則是當前中國乃是全球電動車巨頭，近年已打敗特斯拉成為全球銷冠。

隆基綠能為太陽能產品企業，是全球市值最大的太陽能科技研發企業，但其被美國海關點名涉及新疆人權侵犯的問題。該公司董事長鍾寶申在為馬英九解說時曾提及，新疆和沙漠戈壁的土地有260萬平方公里，只要拿4萬平方公里來發的電，就能供大陸全國使用。

馬英九2024年12月三度訪陸時，訪問了哈爾濱電氣集團、中國第二重型機械集團公司、中核集團西南物理研究院（新一代「人造太陽」裝置） 、可可豆動畫公司。

哈爾濱電氣集團是全大陸建設最早、也是最大的發電設備研究製造基地。中國第二重型機械集團為中國重型機械製造企業和重大技術裝備國產化基地，主要為冶金、電力、水利、化工、航天、航空、船舶、核工業等生產大型工業設備。

在中核集團西南物理研究院行程中，馬英九參訪新一代人造太陽裝置，主要基於可控核聚變能源產生能量的原理，能產生太陽發熱效果。馬英九基金會當時表示對於乾淨永續能源方面，台灣應摒除一些對能源的狹隘意見，與大陸交流合作。