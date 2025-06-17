福建這家企業有多厲害 為什麼馬英九專程去參觀？

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聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
前總統馬英九17日下午將參訪大陸電池一哥、有「寧王」之稱的寧德時代。（路透）
前總統馬英九17日下午將參訪大陸電池一哥、有「寧王」之稱的寧德時代。（路透）

目前正在福建參訪的前總統馬英九，據悉今（17）日下午將參訪大陸電池一哥、有「寧王」之稱的寧德時代。寧德時代除了是全球動力電池龍頭，上個月在香港二次上市也是目前今年全球規模最大的IPO案。

馬英九前三次登陸，已先後參訪過多家大陸指標性企業，包括：三一重工、大疆創新、騰訊、比亞迪等，馬英九此次將參訪的寧德時代來頭同樣不小。

寧德時代2011年於福建省寧德市成立，主營動力電池生產業務。其核心產品主要分為動力電池系統和儲能電池系統，動力電池系統佔比最高，達到69.90%，儲能電池系統佔比15.83%‌

據SNE Research數據統計，2024年寧德時代全球動力電池使用量市佔率為37.9%，2017年至2024年，寧德時代動力電池使用量已連續八年排名全球第一；2024年寧德時代全球儲能電池出貨量市佔率為40%，連續四年排名全球第一。 在2024年《財富》中國500強排行榜，寧德時代排名第68位。

寧德時代今年4月發布驍遙雙核電池、鈉新電池與第二代神行超充電池等三款新產品，展示其電池技術領先群倫。其中，「鈉新電池」為全球首款大規模量產的鈉離子電池，將有效降低對鋰資源的依賴，穩固新能源基礎，推動能源利用從「單一資源依賴」邁向「能量自由」。

此外，寧德時代基本上屬於電池行業指標，許多新興電池技術，都會先問寧德時代進度，如近期炒作火熱的全固態電池。寧德時代董事長曾毓群在2024世界動力電池大會上指出，全固態電池關鍵在於材料和化學體系，最難的是介面問題，即顆粒與顆粒間的離子傳輸。若用技術和製造成熟度1-9作為評價體系，寧德時代的全固態電池研發目前處於4的水準。幾乎為當前固態電池進度定下基調。

在堅實的技術與龐大的市場支撐下，寧德時代今年5月20日正式登陸港交所寫下許多紀錄，如從申報到正式上市僅用時98天、上市首日較發行價漲超16.43%，當日總市值為1.39兆港元。

寧德時代也是今年以來全球最大型的新股集資活動，令香港今年的新股集資額超過600億港元，較去年同期多6倍，融資規模暫居全球首位。

寧德時代近年積極布局海外，目前在海外已投資三座生產基地，分別位於德國、匈牙利、西班牙，其中德國工廠已經投入運營，並已經開始盈利，匈牙利工廠一期預計今年投產。

馬英九本月14日至27日再度率「大九學堂」學員訪問中國大陸，這也是馬英九第四度訪陸。15日在出席「海峽論壇」後，16日赴廈門參訪廈門航空公司，之後預計將出席在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，並帶著台灣學子走訪河西走廊。

馬英九 寧德時代 匈牙利

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