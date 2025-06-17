陸房價 面臨新一波下行壓力

大陸主要城市房價下跌速度加快。從大陸官方最新數據測算，5月70城新建商品住宅價格指數按月由平轉降跌0.22%，為近七個月最差。同時，今年前五月商品房銷售面積、銷售額分別跌2.9％、3.8％。專家指出，傳統旺季過後，大陸房價面臨新下行壓力，官方應因地制宜加強政策支持。

華爾街日報指，據大陸國家統計局昨（16）日公布數據計算，5月大陸70個主要城市的新建住宅價格較上月跌0.22%，跌幅較4月的0.12%擴大。其中，有53城出現房價月比下跌，高於4月的45城。若與去年同期相比，這些城市5月房價下跌4.1%，有67城房價按年下跌，與4月相同。

此外，大陸國家統計局另一組數據顯示，今年前五月新建商品房銷售額人民幣3.41兆元，年減3.8%；新建商品房銷售面積3.53億平方公尺，年減2.9%；而房地產投資則降10.7%，較前四月的10.3%跌幅更為擴大。

南方都市報引述中原地產首席分析師張大偉分析認為，儘管今年初房市曾短暫回暖，但隨傳統旺季結束與政策效果遞減，房價再次面臨下行壓力。雖新建案因結構性差異表現較好，但二手房則普遍面臨「以價換量」、價格承壓的困境。若6至8月未有更強政策推出，房價跌幅可能超過4至5月，建議應因地制宜加強政策支持，特別是針對三、四線城市強化產業與去庫存措施，以恢復市場信心。彭博指出，瑞銀集團分析師近期表示，大陸房市的低迷狀況或會再持續一年，不過下滑之勢會較上年緩和。58安居客研究院院長張波則稱，6月國常會提出更大力度推動相關政策，釋放出強烈政策訊號，料後續各線城市將從供需兩端、資金支持、市場結構優化等方面推出系列政策。