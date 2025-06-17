京津冀商貿物流指數 第一季同比環比皆升

15日在河北廊坊發布的「京津冀商貿物流發展指數」顯示，今年一季度京津冀商貿物流發展指數為52.17%。

中新社報導，為促進京津冀商貿物流業高品質發展，客觀、準確、及時把握京津冀商貿物流業發展運行態勢，科學評價京津冀商貿物流業發展水平、弱項和未來潛力，引導和促進行業健康發展，河北省商務廳、中國物流信息中心、河北省現代物流協會共同開展了「京津冀商貿物流發展指數」調查分析工作，並於15日在「全國AAAAA級物流企業高質量發展大會」上正式發布。

據悉，京津冀商貿物流發展指數反映京津冀商貿物流業發展的總體變化情況。「指數」將2024年年度及2025年一季度數據匯總發布，以50%作為經濟強弱分界點，高於50%時反映商貿物流業經濟擴張，低於50%則反映商貿物流業經濟收縮。

「指數」顯示，2024年度，京津冀商貿物流發展指數為52.29%，總體較2023年度上升0.17個百分點；2025年一季度，京津冀商貿物流發展指數為52.17%，同比增長0.15個百分點，環比增長0.12個百分點。