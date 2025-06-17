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陸車企拚出口 港成合作平台

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2025國際汽車及供應鏈博覽會近日在香港開幕，11家中國大陸整車企業和近40家供應鏈主要企業參展，加速全球化布局。本次博覽會展示了「中國智造」成果，是大陸汽車產業從模仿者到引領者的縮影。

中新社報導，新能源汽車是大陸最具出口競爭力的產業之一。香港不僅可成為大陸新能源車企開拓英國、日本、澳洲及東南亞等右舵車市場的絕佳「試驗田」，而且香港作為國際金融和貿易中心，擁有出色的境外融資能力、技術研發水平和品牌推廣潛力，可充分發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」功能，為大陸車企提供從融資支持到供應鏈管理的全方位合作平台。

近年來，大陸汽車零部件企業在相關領域持續全球化布局，構建新的業務增長點。2024全球汽車供應鏈百強中，三家大陸企業躋身前二十，其中包括今年5月在港上市，募資超千億港元的寧德時代。據悉，寧德時代此次募資中的90%都將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設，成為「香港集資、全球布局」的典範。  

此次博覽會，廣汽集團發布首款量產型無人駕駛多旋翼飛行汽車，亦有企業展出智能座艙、輔助駕駛等前沿技術。

香港 寧德時代 供應鏈

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