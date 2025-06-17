中非經貿博覽會 簽約113.9億美元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第四屆中國—非洲經貿博覽會15日在湖南長沙落幕。官方通報，博覽會期間，經組委會審核發布的簽約項目176個、金額113.9億美元；發布對接項目293個、金額431.56億美元。其中，奈米比亞等10個非洲國家共發布200個項目合作需求，數量遠超往屆。

中新社報導，作為中非務實開展經貿交流和人員往來的重要平台，中非經貿博覽會前三屆各方累計簽約項目336個、金額533.2億美元，項目履約落地率達83%。

本屆博覽會匯聚中非政府、地方、智庫、企業、金融機構等各方力量，53個非洲國家，11個國際組織，27個中國省區市和4700餘家中非企業、商協會等超3萬人報名參會參展。來自全球104個國家和地區的朋友相聚長沙，共謀發展、共話合作。

在10萬平方米的博覽會主展館現場，近2100家中外企業參展。其中，來自非洲43個國家的參展商764家，占比超30%。超20萬人次到主展館觀展，現場成交或意向成交額預計將達25億元人民幣。 　　

博覽會期間，主辦方圍繞落實中非十大夥伴行動舉辦各類經貿活動30餘場，涵蓋中非產業鏈合作、綠色礦產、基礎設施、傳統醫藥等主題和合作領域；舉辦30餘場高級別雙邊會見活動，中非民營經濟論壇、中非電影周等6場活動同期舉辦。盧安達、安哥拉等14個非洲國家舉辦專場經貿交流和推介洽談活動，非洲國家舉辦專場活動達歷屆之最。 　　

此外，中國海關與非洲國家簽署5分農食產品輸華准入議定書；中國國際經濟貿易仲裁委員會中非庭審中心在長沙揭牌；「中非經貿合作藍皮書：中非經貿合作發展報告（2025）」等28項成果集中發布；湖南省與南非豪登省簽署友好省協議。

非洲 經貿

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