王滬寧再度召開「兩岸融合發展示範區建設推進會」

中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧再度召開了「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，他強調，要尊重關愛造福台灣同胞，「推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，暢通台灣青年來大陸發展管道，促進兩岸同胞心靈契合」。

王滬寧日前抵達廈門參加海峽論壇，並於15日上午與前總統馬英九會晤。

據央視新聞聯播，「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」15日在福建廈門召開，王滬寧出席並講話，他表示，「要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，高質量建設兩岸融合發展示範區」。

王滬寧指出，深化兩岸融合發展意義重大，責任重大，要圍繞建設兩岸融合發展示範區目標任務，發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，形成更多融合發展成果。要牢牢把握兩岸融合發展的著力重點，加強政策和制度創新，吸引更多台胞台企來大陸發展，參與中國式現代化進程。

他強調要尊重關愛造福台灣同胞，推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，暢通台灣青年來大陸發展管道，促進兩岸同胞心靈契合。

官方指出，中共中央台辦、大陸發改委、「福建省負責同志」介紹了兩岸融合發展示範區建設進展情況，大陸教育部、財政部、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、國家移民局負責同志作了發言。

畫面顯示，除大陸國台辦主任宋濤、中共福建省委書記周祖翼外，還有大陸文旅部副部長高政、中組部副部長張光軍、大陸發改委副主任王昌林、科技部副部長陳家昌、公安部副部長陳思源、人社部副部長吳秀章等官員。

去年6月14日王滬寧也曾在廈門主持「兩岸融合發展示范區建設專題推進會」。