快訊

內唐亞胡拋震撼彈：川普去年競選2度遇暗殺 「伊朗是主謀」

攸關75萬租屋族 中央函租金補貼須自籌40% 北市痛批：亂搞

一度引起衝突...人生首個生日沒了 助台中黑戶青年里長曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

王滬寧再度召開「兩岸融合發展示範區建設推進會」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／寧德即時報導
大陸政協主席王滬寧15日再度主持召開「兩岸融合發展示范區建設專題推進會」。圖／截自央視新聞
大陸政協主席王滬寧15日再度主持召開「兩岸融合發展示范區建設專題推進會」。圖／截自央視新聞

中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧再度召開了「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，他強調，要尊重關愛造福台灣同胞，「推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，暢通台灣青年來大陸發展管道，促進兩岸同胞心靈契合」。

王滬寧日前抵達廈門參加海峽論壇，並於15日上午與前總統馬英九會晤。

據央視新聞聯播，「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」15日在福建廈門召開，王滬寧出席並講話，他表示，「要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，高質量建設兩岸融合發展示範區」。

王滬寧指出，深化兩岸融合發展意義重大，責任重大，要圍繞建設兩岸融合發展示範區目標任務，發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，形成更多融合發展成果。要牢牢把握兩岸融合發展的著力重點，加強政策和制度創新，吸引更多台胞台企來大陸發展，參與中國式現代化進程。

他強調要尊重關愛造福台灣同胞，推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，暢通台灣青年來大陸發展管道，促進兩岸同胞心靈契合。

官方指出，中共中央台辦、大陸發改委、「福建省負責同志」介紹了兩岸融合發展示範區建設進展情況，大陸教育部、財政部、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、國家移民局負責同志作了發言。

畫面顯示，除大陸國台辦主任宋濤、中共福建省委書記周祖翼外，還有大陸文旅部副部長高政、中組部副部長張光軍、大陸發改委副主任王昌林、科技部副部長陳家昌、公安部副部長陳思源、人社部副部長吳秀章等官員。

去年6月14日王滬寧也曾在廈門主持「兩岸融合發展示范區建設專題推進會」。

福建 王滬寧 廈門

延伸閱讀

美軍隨意步伐引關注！川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

福建艦服役倒數 陸學者：將壓縮台軍預警時間

陸過境免簽 增至55國

指與共諜關係匪淺、爭議不斷 民進黨：鄭正鈐不要閃躲

相關新聞

或為中韓首次...奇瑞汽車與LG新能源簽逾200億電池大單

近期計劃在香港尋求IPO的奇瑞汽車與韓國電池大廠LG新能源簽署電池供貨協議，為期6年，涉及46系大圓柱電池，據悉這也是南...

王滬寧再度召開「兩岸融合發展示範區建設推進會」

中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧再度召開了「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，他強調，要尊重關愛造福台灣同胞，「推動...

國際情勢挑戰...陸MEMS界台積電賽微電子售海外廠控股

被陸媒稱為大陸「MEMS界台積電」的微機電系統（MEMS）企業北京賽微電子日前宣布重大資產交易計劃，擬向Bure、Cre...

大陸杭州泡泡瑪特新店開業2小時即關門 顧客稱黃牛掃貨、秩序混亂

6月15日，杭州一家新開的泡泡瑪特（Pop Mart）門店開門僅2小時後便因人太多閉店，商場表示顧客蜂擁存在安全隱患，有消費者稱現場有疑似黃牛掃貨，門店則指因內部整改問題，開業延期。

雷軍：小米汽車YU7將於6月底發布

大陸科技企業小米集團創始人雷軍在社交平台微博上發文稱，小米新款電動車SUV YU7將於6月底發布。YU7被定位為「豪華高...

全球最快高鐵試跑 中製CR450時速最高450公里 拚明年營運

號稱全球最快高鐵列車、中國國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑，預計進行為期約半個月型式試驗（指為了驗證產品能否滿足技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。