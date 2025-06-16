或為中韓首次...奇瑞汽車與LG新能源簽逾200億電池大單

近期計劃在香港尋求IPO的奇瑞汽車與韓國電池大廠LG新能源簽署電池供貨協議，為期6年，涉及46系大圓柱電池，據悉這也是南韓電池廠商首次與大陸車企訂立同類電池的供應合約。訂單規模達到8吉瓦時（GWh），可滿足約12萬輛電動汽車的裝載需求，行業專家推測，該合約金額可能超過1兆韓元（現約合52.52億元人民幣，約為新台幣218億元）。外界認為這或為奇瑞加入全球布局的一步。

韓聯社報導，LG新能源計劃於明年初開始向奇瑞汽車供電池，其將搭載於奇瑞汽車的主力車型，此外，雙方還計劃進一步擴大合作範圍，將46系電池的供應擴展至奇瑞汽車旗下的其他電動汽車車型。該協議對於LG能源而言屬實重大利好，其表示此次與奇瑞汽車的合作不僅是公司拓展46系電池市場的契機，也是其在全球電池市場競爭中搶佔制高點的重要一步。但奇瑞汽車方面目前未有官方回應。

企業觀察報報導，奇瑞汽車近期正在2025年香港國際汽車博覽會參展，並展出七大品牌矩陣（奇瑞、星途、捷途、iCAR、智界五大國內品牌與OMODA&JAECOO、捷途國際兩大全球品牌）涵蓋不同定位和市場需求；與此同時，集團董事長尹同躍在該活動中透露，今年2月已向港交所遞交上市申請，未來，香港將成為奇瑞的全球金融中心、物流中心、資本高地、創新高地、全球人才集聚地，成為奇瑞加快走向全球的「橋頭堡」，也希望成為全球製造中心。

目前LG能源的46系列大圓柱電池主要供應給美國造車新勢力特斯拉以及Rivian，搭載該電池的車型包括Model Y、Cybertruck和Rivian R2，而奇瑞是全球第三家使用這款電池的主機廠。

46系大圓柱是LG新能源研發的新一代圓柱形電池，包含4680、4695、46120三個型號，與當前通用的2170圓柱電池相比，能量與輸出至少提升五倍，具備快速充電和高空間利用效率的優勢。

數據顯示，2025年前五月，奇瑞集團累計銷量102.65萬輛，年增14%，其中新能源銷量28.78萬輛，年增幅111.5%，出口44.39萬輛，持續位居大陸車企出口榜首。截至5月底，奇瑞全球用戶突破1670萬，海外用戶超494萬。尹同躍表示，本月20日左右，奇瑞會成為中國首個出口超過500萬輛的汽車企業。