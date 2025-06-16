快訊

內唐亞胡拋震撼彈：川普去年競選2度遇暗殺 「伊朗是主謀」

攸關75萬租屋族 中央函租金補貼須自籌40% 北市痛批：亂搞

一度引起衝突...人生首個生日沒了 助台中黑戶青年里長曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

或為中韓首次...奇瑞汽車與LG新能源簽逾200億電池大單

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
韓聯社報導，近期計劃在香港尋求IPO的奇瑞汽車與韓國電池大廠LG新能源簽署電池供貨協議，可能為首次中韓同類電池合約。圖取自汽車頭條
韓聯社報導，近期計劃在香港尋求IPO的奇瑞汽車與韓國電池大廠LG新能源簽署電池供貨協議，可能為首次中韓同類電池合約。圖取自汽車頭條

近期計劃在香港尋求IPO的奇瑞汽車與韓國電池大廠LG新能源簽署電池供貨協議，為期6年，涉及46系大圓柱電池，據悉這也是南韓電池廠商首次與大陸車企訂立同類電池的供應合約。訂單規模達到8吉瓦時（GWh），可滿足約12萬輛電動汽車的裝載需求，行業專家推測，該合約金額可能超過1兆韓元（現約合52.52億元人民幣，約為新台幣218億元）。外界認為這或為奇瑞加入全球布局的一步。

韓聯社報導，LG新能源計劃於明年初開始向奇瑞汽車供電池，其將搭載於奇瑞汽車的主力車型，此外，雙方還計劃進一步擴大合作範圍，將46系電池的供應擴展至奇瑞汽車旗下的其他電動汽車車型。該協議對於LG能源而言屬實重大利好，其表示此次與奇瑞汽車的合作不僅是公司拓展46系電池市場的契機，也是其在全球電池市場競爭中搶佔制高點的重要一步。但奇瑞汽車方面目前未有官方回應。

企業觀察報報導，奇瑞汽車近期正在2025年香港國際汽車博覽會參展，並展出七大品牌矩陣（奇瑞、星途、捷途、iCAR、智界五大國內品牌與OMODA&JAECOO、捷途國際兩大全球品牌）涵蓋不同定位和市場需求；與此同時，集團董事長尹同躍在該活動中透露，今年2月已向港交所遞交上市申請，未來，香港將成為奇瑞的全球金融中心、物流中心、資本高地、創新高地、全球人才集聚地，成為奇瑞加快走向全球的「橋頭堡」，也希望成為全球製造中心。

目前LG能源的46系列大圓柱電池主要供應給美國造車新勢力特斯拉以及Rivian，搭載該電池的車型包括Model Y、Cybertruck和Rivian R2，而奇瑞是全球第三家使用這款電池的主機廠。

46系大圓柱是LG新能源研發的新一代圓柱形電池，包含4680、4695、46120三個型號，與當前通用的2170圓柱電池相比，能量與輸出至少提升五倍，具備快速充電和高空間利用效率的優勢。

數據顯示，2025年前五月，奇瑞集團累計銷量102.65萬輛，年增14%，其中新能源銷量28.78萬輛，年增幅111.5%，出口44.39萬輛，持續位居大陸車企出口榜首。截至5月底，奇瑞全球用戶突破1670萬，海外用戶超494萬。尹同躍表示，本月20日左右，奇瑞會成為中國首個出口超過500萬輛的汽車企業。

香港 電動汽車 品牌

延伸閱讀

AI技術拓展材料科學領域新應用

熙特爾新能源 於臺灣創新板上市買賣

蘋果攻AI眼鏡設計朝模組化發展 鴻海、廣達有望拿下代工訂單

華德動能股東會／公司進入營運快速成長收穫期 拚明年第1季掛牌上市

相關新聞

或為中韓首次...奇瑞汽車與LG新能源簽逾200億電池大單

近期計劃在香港尋求IPO的奇瑞汽車與韓國電池大廠LG新能源簽署電池供貨協議，為期6年，涉及46系大圓柱電池，據悉這也是南...

王滬寧再度召開「兩岸融合發展示範區建設推進會」

中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧再度召開了「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，他強調，要尊重關愛造福台灣同胞，「推動...

國際情勢挑戰...陸MEMS界台積電賽微電子售海外廠控股

被陸媒稱為大陸「MEMS界台積電」的微機電系統（MEMS）企業北京賽微電子日前宣布重大資產交易計劃，擬向Bure、Cre...

大陸杭州泡泡瑪特新店開業2小時即關門 顧客稱黃牛掃貨、秩序混亂

6月15日，杭州一家新開的泡泡瑪特（Pop Mart）門店開門僅2小時後便因人太多閉店，商場表示顧客蜂擁存在安全隱患，有消費者稱現場有疑似黃牛掃貨，門店則指因內部整改問題，開業延期。

雷軍：小米汽車YU7將於6月底發布

大陸科技企業小米集團創始人雷軍在社交平台微博上發文稱，小米新款電動車SUV YU7將於6月底發布。YU7被定位為「豪華高...

全球最快高鐵試跑 中製CR450時速最高450公里 拚明年營運

號稱全球最快高鐵列車、中國國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑，預計進行為期約半個月型式試驗（指為了驗證產品能否滿足技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。