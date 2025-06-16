國際情勢挑戰...陸MEMS界台積電賽微電子售海外廠控股

被陸媒稱為大陸「MEMS界台積電」的微機電系統（MEMS）企業北京賽微電子日前宣布重大資產交易計劃，擬向Bure、Creades等七名交易方轉讓公司所持有的瑞典Silex45.24%股份，交易價格為約為人民幣17.83億元。公告稱本次交易旨在應對複雜國際政經環境，優化資源配置，集中力量深耕大陸半導體市場。這顯示中美科技戰大背景下，大陸半導體公司也出售海外廠控股以避險。

公告指出，交易後賽微電子不再控股瑞典Silex，但仍保留了45.24%的參股股份及2名董事席位，保留了參與重大事項決策的權利。

賽微電子前身為耐威科技，成立於2008年主要從事導航業務和航空電子業務。在收購瑞典Silex後，逐漸轉型為MEMS技術開發服務和純代工廠商，並專注MEMS晶片製造主業，近年來持續提升境內外產線的產能、利用率及良率。交易完成後，賽微電子公司將重點發展北京MEMS晶圓工廠，其已掌握多項核心技術，獲專利25項、申請中107項，導入超40家客戶。

瑞典Silex成立於2000年，為全球領先的MEMS晶片製造商。2015年賽微電子發起收購瑞典Silex，收購完成初期，瑞典Silex與賽微電子控股子公司賽萊克斯北京開展技術合作，對賽萊克斯北京MEMS產線的設計建造、工程師團隊搭建、生產工藝流程等提供了基礎支持。在併入賽微電子之後，瑞典Silex也取得了巨大發展，員工人數從100+增長至400+，營業收入從人民幣2億+增長至8億+，淨利潤從人民幣0.2億增長至最高2億水平，行業地位從純代工廠商排名靠前提升至連續5年位居第一。

不過，公告稱，雙方合作面臨現實的國際政治情勢挑戰，瑞典戰略產品檢驗局（ISP）於2020年10月要求針對瑞典Silex與賽萊克斯北京之間的交易進行審查；次年10月，瑞典Silex提交的向賽萊克斯北京出口MEMS技術和產品的許可申請被否決，雙方技術合作被迫中止。

此前大陸企業多以收購西方半導體公司加速壯大事業，比如大陸半導體設備廠北方華創在2018年收購美國矽片清洗設備公司Akrion；韋爾股份在2019年併購美國豪威科技，成為CMOS傳感器全球第三；聞泰科技2018年收購荷蘭安世半導體等等，但中美科技戰後，這種大陸企業收/併購西方半導體公司的機會變少，甚至開始出售。比如聞泰全資子公司安世半導體在2023年11月出售英國晶圓廠NWF100%的股權，受讓方為美國的威世公司。