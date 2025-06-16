大陸杭州泡泡瑪特新店開業2小時即關門 顧客稱黃牛掃貨、秩序混亂

6月15日，杭州一家新開的泡泡瑪特（Pop Mart）門店開門僅2小時後便因人太多閉店，商場表示顧客蜂擁存在安全隱患，有消費者稱現場有疑似黃牛掃貨，門店則指因內部整改問題，開業延期。

據《極目新聞》，杭州西溪天街職員表示，6月15日，因商場內泡泡瑪特門店當天開業，有大量顧客提前排隊，於是原本10點開門的商場提前到了9點，所有保安都去維持秩序。該職員還稱，因顧客蜂擁而至泡泡瑪特門店，存在安全隱患，於是當日11時許便提前關門了。

有現場顧客反映，開業當天店外排隊等候時間長達4小時。開門後，有一批疑似「黃牛」人員率先衝入店內大量「端盒」（指直接購買一整套），現場影片可聽到有聲音喊：「不要擠」「別買了，趕緊給他們退了」。但亦有網友自稱在現場，表示店內並無近日大火的Labubu，首批進入店內的顧客只買到了星星人系列。

門店告示顯示，該店舖因內部整改問題開業延期，後期開業另行通知。

延伸閱讀：

Labubu全球爆紅 泡泡瑪特創始人王寧成河南新首富

全球唯一初代塑膠薄荷Labubu…以天價108萬拍出 買家身份神秘

文章授權轉載自《香港01》