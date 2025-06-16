大陸半導體現併購潮打造自製產業鏈 應對技術封鎖

中國半導體出現併購潮，自今年以來，中國上市半導體相關產業至少發布23份併購公告。專家表示，地緣政治壓力迫使企業加速整合，打造國產產業鏈，應對外部技術封鎖，但併購潮可能引發的風險仍須留意。

中國經營報14日報導，近期中國半導體市場迎來併購潮。國科微近日宣布收購中芯國際旗下中芯寧波94%股權；海光信息也宣布以1159.67億元規模，換股合併中科曙光；今年3月，揚傑科技、北方華創等公司也相繼發布併購公告。

報導指出，據不完全統計，今年中國A股半導體相關產業已披露至少23份併購公告，若自2024年算起，已至少有50份併購公告，涉及交易金額累計超過人民幣4000億元（約新台幣1.6兆元），包括電子設計自動化（EDA）工具、晶片設計、半導體設備材料、晶圓代工及封裝製造等上下游公司。

統計數據顯示，自2024年以來，半導體及電子行業併購投資，大多在10億至100億元之間。

CHIP中國區實驗室主任羅國昭表示，自「國家大基金」二期開始，中國國內半導體產業發展趨勢，明顯由海外收併購轉向發展國內細分產業鏈，且此一趨勢在2024年「國家大基金」三期成立後變得更為明朗。

以華大九天日前收購芯和半導體為例。羅國昭表示，隨著收緊中國EDA全球供應鏈的訊息被釋放出來，中國半導體產業也意識到，需要擁有更強大的EDA產業抵禦風險，成為催生此次併購的重要背景。

瑞達恆研究院經理王清霖表示，地緣政治壓力迫使中國企業加速整合關鍵技術斷點，以應對外部技術封鎖。在國際局勢加劇半導體供應鏈風險的背景下，加速補強國產產業鏈，成為保障產業安全發展的戰略選擇。

不過，專家也提醒併購潮可能帶來的風險。王清霖表示，部分併購可能會因跨領域能力不足引發問題，資本套利行為則會導致高估值標的商譽泡沫。此外，大企業過度集中也可能擠壓中小企業的創新空間。

此外，在收購過程中，往往會引發收購方之間的敵意競爭及惡意行為。羅國昭表示，避免內捲式的惡意和無謂消耗，是監管者和涉及併購的企業應該極力避免的。

王清霖建議，應該建立技術適配性評估機制，透過專項基金保護生態多樣性，確保併購真正服務於技術突破，而非規模虛增。