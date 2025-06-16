快訊

追曖昧對象…他做1事IG被官方永久停權超想哭 網曝救回方法

監委王榮璋被爆年領250萬元「0業績」 田秋堇再傳公務車爭議

王大陸閃兵案起訴28人 新北檢曝逃避兵役手法「憋氣騙診斷證明」

聽新聞
0:00 / 0:00

雷軍：小米汽車YU7將於6月底發布

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
小米新款電動車SUV YU7將於6月底發布，YU7被定位為「豪華高性能SUV」。（圖／取自小米汽車官網）
小米新款電動車SUV YU7將於6月底發布，YU7被定位為「豪華高性能SUV」。（圖／取自小米汽車官網）

大陸科技企業小米集團創始人雷軍在社交平台微博上發文稱，小米新款電動車SUV YU7將於6月底發布。YU7被定位為「豪華高性能SUV」，將是小米推出的第二款電動汽車。

雷軍16日在個人微博發文稱，「大家非常期待的小米YU7將於6月底發布」，到時還有很多重磅新品同場一起發布，如搭載「玄戒O1」晶片的第二款平板：小米平板7S Pro。

YU7被定位為「豪華高性能SUV」。該車型將成為小米推出的第二款電動汽車。去年3月，這家全球第三大智慧型手機製造商推出了首款純電動全尺寸轎車SU7。

小米汽車6月1日在微博發文稱，今年5月小米汽車交付量超過2.8萬輛，與4月持平。同時，小米汽車正為YU7大規模量產做準備。

小米SU7近期爭議不斷，雷軍公開坦承：「走過最艱難時刻」。爭議主要集中在SU7 Ultra車型的碳纖維雙風道前艙蓋宣傳不實以及性能限制等問題，這些爭議引發車主們的不滿，部分車主甚至要求無損退車。小米SU7 Ultra部分車型在OTA更新後，將最大馬力限制在900匹，並要求車主完成賽道圈速考核才能解鎖全部馬力，引發車主不滿。

此外，有車主投訴小米SU7在高速行駛中發生爆燃事故，引發對電池安全性的質疑。 這些爭議事件對小米汽車的聲譽造成了一定影響，部分車主甚至考慮集體起訴，要求無損退車。

延伸閱讀

紐北紀錄加持！小米SU7 Ultra 成《Gran Turismo 7》遊戲史上首款中國車

零跑、理想、小鵬5月銷量亮眼 中國新能源車市「價」與「量」的拉扯

小米自研3奈米晶片「玄戒O1」亮相 坦承離蘋果仍有差距

小米YU7登場 電動內翻門把受矚 「怎麼逃生」引發熱議

相關新聞

雷軍：小米汽車YU7將於6月底發布

大陸科技企業小米集團創始人雷軍在社交平台微博上發文稱，小米新款電動車SUV YU7將於6月底發布。YU7被定位為「豪華高...

全球最快高鐵試跑 中製CR450時速最高450公里 拚明年營運

號稱全球最快高鐵列車、中國國產高鐵列車CR450近日在湖北試跑，預計進行為期約半個月型式試驗（指為了驗證產品能否滿足技術...

百度招募AI菁英擴增逾6成 喊薪資「上不封頂」

中國科技巨頭百度近期舉辦「AIDU計畫」，今年該計畫職位招聘擴增超60%，覆蓋了23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦...

陸5月零售超預期增6.4% 官方：經濟運行總體平穩

大陸國家統計局16日公布5月主要總體經濟統計數據，其中5月消費按年增6.4%，遠優於市場預期的5.0%；全國規模以上工業...

大陸駐伊朗使館：領事辦證窗口暫停對外辦公

以色列和伊朗衝突持續擴大，在北京當局表態支持伊朗、反對以色列後，中國駐伊朗大使館宣布暫停領事辦證窗口對外辦公。

港財長：香港將成全球最大跨境資產管理中心

香港財政司長陳茂波15日在個人網誌發文稱，資金的流向印證國際投資者對香港金融市場的信心正進一步增強。與此同時，香港的資產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。