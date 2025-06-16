快訊

為省冷氣費…議員爆料屏東動物之家 動物和工作人員同處一室

妻子懷孕生子拒行房 退役士官狼爪竟伸向國一小姨子

現實版007的上司！英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

中國5月規模以上工業增加值5.8% 遜於預期

中央社／ 台北16日電

中國國家統計局今天公布5月份經濟數據，中國全國規模以上工業增加值年增5.8%，全國固定資產投資年增3.7%，均遜於預期；社會消費品零售總額年增6.4%，勝過市場預期。統計局表示，下階段要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，擴大內需。

中國國家統計局今天公布，中國5月份全國規模以上工業增加值年增5.8%，低於預期增長。今年1至2月、3月及4月分別為5.9%、7.7%、6.1%，顯示規模以上工業增加值已連續2個月下降。5.8%也是2024年11月後新低，當月年增5.4%。

中國1至5月份全國固定資產投資（不含農戶）年增3.7%，遜於市場預期。2024年1至5月份的全國固定資產投資年增4%。

中國5月社會消費品零售總額年增6.4%，表現優於市場預期，也比4月增快1.3個百分點。

中國1至5月份全國房地產開發投資年降10.7%，其中住宅投資年降10%。

中國國家統計局表示，隨著政策組合效應持續釋放，5月份穩經濟促發展效果顯現，但外部不穩定不確定因素較多，國內需求擴大內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固。下階段要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，把擴大內需、國內大循環放在更突出的位置，著力穩就業穩經濟。

延伸閱讀

中國5月失業率5% 創6個月新低

陸5月零售超預期增6.4% 官方：經濟運行總體平穩

「終極」女星挺5月孕肚停車被開單 喊冤：玻璃心碎了

台幣強升衝擊金控獲利！5月虧超慘「股價卻往上噴」引網熱議

相關新聞

陸5月零售超預期增6.4% 官方：經濟運行總體平穩

大陸國家統計局16日公布5月主要總體經濟統計數據，其中5月消費按年增6.4%，遠優於市場預期的5.0%；全國規模以上工業...

大陸駐伊朗使館：領事辦證窗口暫停對外辦公

以色列和伊朗衝突持續擴大，在北京當局表態支持伊朗、反對以色列後，中國駐伊朗大使館宣布暫停領事辦證窗口對外辦公。

港財長：香港將成全球最大跨境資產管理中心

香港財政司長陳茂波15日在個人網誌發文稱，資金的流向印證國際投資者對香港金融市場的信心正進一步增強。與此同時，香港的資產...

大陸軟體人才缺口上看20萬人 每年都以50%以上的速度在增長

在工業軟體國產替代加速潮流下，大陸面臨相關人才缺口挑戰。華為工業軟件與工業雲首席技術官丘水平指出，在未來的五年左右，大陸...

百度大手筆招募AI菁英 今年該計畫職位招聘擴增超60%

大陸科技巨頭百度近期舉辦「AIDU計畫」，今年該計畫職位招聘擴增超60%，覆蓋了23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦...

大陸新鮮人薪資 理工科較高

大陸教育管理數據與諮詢機構麥可思（Mycos）近日發布「2025版就業藍皮書」指出，去（2024）年大陸大學應屆畢業生進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。