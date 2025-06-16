中國5月規模以上工業增加值5.8% 遜於預期

中國國家統計局今天公布5月份經濟數據，中國全國規模以上工業增加值年增5.8%，全國固定資產投資年增3.7%，均遜於預期；社會消費品零售總額年增6.4%，勝過市場預期。統計局表示，下階段要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，擴大內需。

中國國家統計局今天公布，中國5月份全國規模以上工業增加值年增5.8%，低於預期增長。今年1至2月、3月及4月分別為5.9%、7.7%、6.1%，顯示規模以上工業增加值已連續2個月下降。5.8%也是2024年11月後新低，當月年增5.4%。

中國1至5月份全國固定資產投資（不含農戶）年增3.7%，遜於市場預期。2024年1至5月份的全國固定資產投資年增4%。

中國5月社會消費品零售總額年增6.4%，表現優於市場預期，也比4月增快1.3個百分點。

中國1至5月份全國房地產開發投資年降10.7%，其中住宅投資年降10%。

中國國家統計局表示，隨著政策組合效應持續釋放，5月份穩經濟促發展效果顯現，但外部不穩定不確定因素較多，國內需求擴大內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固。下階段要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，把擴大內需、國內大循環放在更突出的位置，著力穩就業穩經濟。